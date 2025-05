“PALIO CITTÀ DELLA QUERCIA“ * ATLETICA LEGGERA: «ROVERETO ASPETTA ANDY DIAZ, DISPONIBILI I BIGLIETTI PER IL MEETING DEL 2/6»

19.50 - lunedì 5 maggio 2025

Il Palio Città della Quercia 2025 aspetta Andy Diaz. Disponibili i biglietti per il meeting di lunedì 2 giugno.

Campione mondiale indoor a Nanchino, campione europeo indoor ad Apeldoorn, bronzo olimpico a Parigi 2024: è questo il palmares internazionale di Andy Diaz, il fuoriclasse azzurro del salto triplo che lunedì 2 giugno sarà in pedana al 61° Palio Città della Quercia di Rovereto, in Trentino. Il ventinovenne delle Fiamme Gialle allievo di Fabrizio Donato sarà una delle star assolute della serata roveretana, pronto ad esaltare il pubblico trentino in vista del cuore della stagione su pista. Per il doppio primatista italiano (17,75 all’aperto – 17,80 indoor) si tratterà di un ritorno sulla pedana dello Stadio Quercia, dopo la prima apparizione del settembre 2023 quando seppe imporsi con un pregevole 17,03.

Gloriosa è la storia del salto triplo al Palio Città della Quercia, come racconta lo storico primato del Meeting, detenuto dal 2001 da sua maestà Jonathan Edwards con 17,27: l’obiettivo per Diaz potrebbe essere davvero quella di inserire il proprio nome tra i recordman del Palio, sfruttando un contesto di gara che sta assumendo contorni di grande interesse. A quattro settimane dall’appuntamento con il Palio Città della Quercia numero 61, il nome di Diaz si affianca dunque a quello già annunciato di Nadia Battocletti che tornerà quindi a gareggiare nel “suo” Trentino carica dei trionfi degli ultimi mesi e del nuovo primato italiano ed europeo dei 5km su strada siglato sabato a Tokyo. A Rovereto l’argento olimpico di Parigi sarà in gara nei 1500 metri.

I BIGLIETTI – E’ nel frattempo possibile acquistare e prenotare i biglietti di accesso allo Stadio Quercia attraverso il canale boxol. Al pari della passata edizione, il comitato organizzatore coordinato dall’Asd Gruppo Atletico Palio Città della Quercia ha voluto prevedere l’ingresso gratuito (previo acquisto del tagliando omaggio) per tutti i nati dal 01.01.2006. E’ inoltre prevista una scontistica del 50% per tutti i tesserati FIDAL.

https://paliocittadellaquercia.it/biglietti/

Il 61esimo Palio Città della Quercia si aprirà alle 18:15 con le prove riservate alle categorie giovanili, master e della federazione paralimpica FisDir, per entrare nel vivo del programma internazionale con il salto triplo femminile, previsto alle 19:10. Come da tradizione l’ultimo appuntamento è riservato alla prova più lunga, i 5000 metri maschili che scatteranno alle 21:45.