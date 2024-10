PALAZZO TRENTINI * PRESENZE ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE SOINI HA PARTECIPATO ALL’ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA TRENTO, A RIVA DEL GARDA»

18.49 - martedì 8 ottobre 2024

È’ stato al Centro Congressi di Riva del Garda, il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini, per sottolineare l’interesse e l’attenzione di tutta l’assemblea legislativa all’assise di una categoria trainante dell’economia trentina, quella degli industriali. Nel pomeriggio, terminata la seduta d’aula consiliare, Soini si è appunto recato ad assistere all’Assemblea di Confindustria Trento, anche per poter augurare al nuovo presidente, Lorenzo Delladio, un percorso fruttuoso per il bene dei suoi associati e per quello dell’intera economia provinciale, da cui dipende anche la solidità finanziaria dell’Autonomia speciale trentina.

Un grazie naturalmente Soini l’ha rivolto anche al presidente uscente, Fausto Manzana, e la stessa presenza di molti consiglieri provinciali ha attestato il grado di attenzione con cui i legislatori dell’Autonomia guardano all’azione e alle strategie degli industriali per rafforzare la crescita e la competitività del nostro sistema.