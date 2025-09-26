PALAZZO TRENTINI * “CONOSCIAMO AUTONOMIA 25-26”: «AL VIA LE ISCRIZIONI AL PROGETTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE RIVOLTO ALLE SCUOLE, AMPLIATA LA FASCIA D’ETÀ»

È cominciata l’avventura 2025 – 2026 del consolidato progetto “Conosciamo Autonomia. Sentirla, viverla, amarla”, promosso per il 3° anno consecutivo dal Consiglio provinciale e rivolto alle scuole trentine di ogni ordine e grado.

Alla presentazione dell’iniziativa c’era il presidente Claudio Soini, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla cittadinanza al fine di insegnare ai ragazzi a conoscere ed amare l’Autonomia della comunità trentina. “Una delle nostre mission come parlamento trentino è proprio quello di diffondere il verbo dell’Autonomia” – ha detto il presidente augurando a tutti un buon lavoro.

Nel corso della riunione lo staff di Conosciamo autonomia ha presentato on line ai docenti trentini le particolarità del progetto e i vari percorsi educativi pensati ad hoc per ogni fascia di età.

​“Ogni anno cerchiamo di affinare i contenuti e renderli sempre più adeguati alle proposte formative”, ha spiegato il segretario generale dell’ente consiliare Giuseppe Sartori, proseguendo poi con la spiegazione del progetto attraverso i suoi 3 obiettivi principali: crescere cittadini consapevoli, avvicinare i cittadini alle istituzioni e supportare gli insegnanti nella didattica.

Da qui lo slogan “Sentirla, viverla, amarla”, che è stato richiamato e spiegato da Rodolfo Ropelato, coordinatore dello staff operativo, che fa capo al Gabinetto della Presidenza del Consiglio provinciale.

Il progetto è strutturato su 3 moduli principali, divisi al loro interno in diversi percorsi formativi a seconda della fascia d’età. Gli alunni potranno partecipare al progetto a loro più congeniale accompagnati dai rispettivi insegnanti, previa iscrizione online dell’istituto a questo link:

https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/conosciamoautonomia/.

​Le iscrizioni sono già aperte dal 1° settembre. Le attività sono gratuite e comprendono il trasporto a carico del Consiglio provinciale.

I moduli:

Sentire l’Autonomia significa scoprirla, visitarne i luoghi e condividerla in classe, in gruppo e in famiglia.

“Le classi della scuola primaria potranno affrontare il modulo “discover” diviso in due percorsi. Uno per le seconde e le terze dal titolo “Sulle ali del drago”: un percorso ambientato all’interno di palazzo Trentini in cui i piccoli incontrano la nostra piccola mascotte il draghetto Adelmo che li porta alla scoperta dei valori alla base dell’autonomia. L’altro percorso rivolto invece alle classi quarte e quinte dal titolo Consiglieri per un giorno che costituisce un’ulteriore avvicinamento alle istituzioni.

Moduli all’interno dei quali i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno andare alla scoperta istituzioni con due attività diverse: Autonomia ieri e oggi per riflettere su storia e concetto di autonomia con simulazione del consiglio provinciale sedendosi negli scranni dei con​siglieri; spazi Degasperi in cui negli spazi del museo allo statista dedicato sarà possibile conoscerne la storia personale e europea.

Per gruppi di adulti interessati al tema dell’Autonomia

Vivere l’Autonomia significa incontrare e dialogare con i rappresentanti, osservare dal vivo le loro attività e apprendere storia e normative.

Un incontro che porta in classe l’autonomia trentina, un incontro diretto con le istituzioni o con le loro esp​erienze lavorative, cioè i consiglieri entrano in classe per rispondere alle domande quarte e quinte e delle secondarie di primo e secondo grado.

Secondo modulo prevede invece il team di Conosciamo autonomia che entra in contatto direttaemnte con i ragazzi nelle classi attraverso attività laboratoriali.

Un viaggio all’interno della conoscenza dell’autonomia che permette di assistere ai lavori di autonomia dall’alto, porta all’interno dell’aula consiliare i ragazzi facendoli assistere alle attività svolte dai consiglieri provinciali.

Possibile assistere ad una seduta di consiglio possibilità di assistere ai veri e propri lavori.

“Il viaggio all’interno del modulo “viverla” si conclude con una serie di contenuti multimediali sull’autonomia dove si trovano dei video ufficiali, i podcast che racconta alcuni spaccati dell’autonomia. E materiale didattico vero e proprio” spiegano gli organizzatori.

Amare l’autonomia, infine, è possibile attraverso laboratori didattici in classe e incontri coprogettati in Aula Magna, amiamo l’Autonomia e ci impegniamo per conservarla.

è la parte che fa mettere le mani in pasta, fa lavorare i ragazzi in maniera più specifica anche con materiali che permettono di lasciare qualcosa agli studenti da portare a casa e che possano implicare un maggiore coinvolgimento delle famiglie. L’idea è quella di permettere ai ragazzi di raccontare le attività quando tornano a casa.

In questo modulo le​ classi 4a e 5a della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di 2° grado e pero special potranno partecipare all’attività De pero special in onore del 70mo della casa, con la proposta a tutte le scuole di un cartellone nel quale in stile futurista i ragazzi si mettano in gioco per rappresentare l’autonomia

La scuola secondaria invece l’obiettivo è quello di portare la voce dei ragazzi all’interno dell’aula consiliare facendo loro elaborare una proposta concreta per l’autonomia del domani nel corso del laboratorio dal titolo “ci penso io”.

5 istituti superiori in cui andiamo a fare un talk show nelle scuole sul tema dell’autonomia e lavorando su una platea ampia in cui anche l’AI ha un ruolo. “Crediamo che sia decisivo per creare anche una rete di relazione con le scuole che il consiglio si muova e vada all’interno degli istituti e rimanga nel cuore e testa degli studenti che partecipano” conclude lo staff.

