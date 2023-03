PACCHER (LEGA TRENTINO) * SANITÀ: « IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI DON ZIGLIO A LEVICO TERME, UN ESEMPIO DI WELFARE URBANO »

15.19 - martedì 7 marzo 2023

“Il centro residenziale per disabili don Ziglio opera in ambito socio-sanitario e si occupa della cura e della valorizzazione delle persone ospitate.

La struttura, infatti, oltre all’assistenza dei degenti, pone in essere iniziative d’inclusione sociale, di aggregazione e di rafforzamento del contesto circostante ma richiede interventi di riqualificazione.

Considerato l’importante ruolo svolto dal centro don Ziglio, in occasione del question time odierno, ho chiesto le intenzioni della giunta provinciale sul punto.

L’Assessore Segnana ha rassicurato rispetto all’attenzione e all’interessamento del governo provinciale per la realtà del don Ziglio, tanto che la Giunta ha approvato con delibera 1720 del 2022 lo studio di fattibilità del progetto di ristrutturazione. Con riguardo allo stesso è stata anche presentata istanza di finanziamento nel contesto del PNRR per un valore complessivo di ben 15 milioni di euro, che ha ottenuto una valutazione positiva.

La riqualificazione garantirà spazi consoni, interventi socio-abitativi e assistenziali migliorativi per gli utenti e aree verdi di incontro e interazione con gli abitanti del territorio. Ancora una volta, sono lieto di constatare la tangibile attenzione dell’assessore Segnana alle persone, alla promozione di iniziative di welfare urbano e la capacità di fare rete, che in questo caso ha coinvolto la PAT, il Comune di Levico Terme con il Sindaco e la APSP don Ziglio”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Roberto Paccher