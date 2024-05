PACCHER (LEGA) * REPLICA A MANICA (PD): «“HDE“, IL CONSIGLIERE DOVREBBE RICORDARSI CHE 8 ANNI FA AVREBBE POTUTO PROPORRE SOLUZIONI»

11.41 - martedì 14 maggio 2024

Risposta al consigliere Manica su HDE. Stupisce che il consigliere Alessio Manica “scopra” solo adesso il tema della gestione dell’acqua da mettere completamente in mano ai trentini. Lo fa chiedendo a gran voce l’acquisizione di Hydro Dolomiti Energia, Hde. Va detto che la situazione attuale si è creata però 8 anni fa, con una giunta in cui il suo partito, il Pd, sedeva in maggioranza: acquisire le quote finite in mano ad un fondo australiano di investimento, dopo l’uscita di Enel dalla società, allora sarebbe, con tutta probabilità, costato meno. Ma non lo si è fatto. Ora la giunta provinciale presieduta da Maurizio Fugatti ha un’opportunità da valutare con i soci, il quadro è diverso ma il tema è chiaro, la decisione non tarderà ad arrivare.

Piuttosto il solerte consigliere della sinistra si conferma un degno rappresentante del Pd, il partito del no, per poi ergersi a censore quando tocca agli altri decidere: Manica, tanto per fare un esempio, è capace di dire no alla Valdastico, quindi al trasporto su gomma, ma pure alla ciclovia sul Garda. Scelte di questa amministrazione cui il consigliere dice no per partito preso. E nel caso della ciclovia prospettando scelte strampalate e bizzarre, come quella di trasportare piuttosto i ciclisti a bordo di un battello, elettrico come va di moda adesso. Per tornare a Hde Manica dovrebbe ricordarsi che 8 anni fa sedeva in maggioranza e avrebbe potuto proporre soluzioni che il suo centrosinistra non prese.

Roberto Paccher

Consigliere Provinciale Lega Trentino