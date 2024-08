PACCHER (LEGA) * REPLICA A DE GUELMI: «GESTIONE ORSI, CARO ALESSANDRO PERSEGUA PIÙ LA STRADA DELLA COERENZA CHE QUELLA DELLA SOLERZIA»

18.27 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Forse sarà la carenza di argomenti ferragostana ma certo la battaglia quotidiana del veterinario Alessandro de Guelmi contro la giunta provinciale sta assumendo caratteri grotteschi. De Guelmi un giorno si’ ed un altro pure si scaglia sui giornali contro l’esecutivo provinciale in tema di gestione degli orsi, infervorandosi. Lo fa bacchettando la giunta Fugatti – che l’orso se l’è trovato e non l’ha certo voluto- costretta a rimuovere animali problematici che il contatto con l’uomo non lo evitano, rischiando ogni volta di creare una disgrazia.

Ebbene, se de Guelmi appare molto solerte in questo suo ruolo di critico della giunta e di paladino degli orsi, di certo non brilla allo stesso modo in termini di coerenza visto che, nel 2010, pubblicamente e con un numero di predatori molto minore presente nelle nostre valli, scriveva: “ Per favorire la convivenza fra gli orsi e la popolazione del Trentino dovrà essere consentito abbattere gli esemplari pericolosi” e lo sosteneva da rappresentante del Wwf nel Comitato provinciale fauna. “Si dovrà avere il coraggio e la forza di togliere dal territorio gli orsi che andranno a manifestare continui comportamenti pericolosi o troppo invasivi

L’abbattimento di questi individui problematici – proseguiva de Guelmi nel 2010 – è indispensabile per impedire la trasmissione, sia per imitazione diretta, sia per via genetica ai discendenti, di comportamenti eccessivamente confidenziali, inaccettabili per una corretta convivenza uomo-orso. Si contribuirebbe inoltre a creare una popolazione di orsi maggiormente diffidente ed elusiva e perciò con maggiori possibilità di sopravvivenza”. Insomma caro de Guelmi adesso lasci prendere a chi deve farlo queste decisioni e lei persegua più la strada della coerenza che quella della solerzia.

*

Roberto Paccher

Consigliere Provinciale Lega Trentino