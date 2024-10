PACCHER (LEGA) * REFERENDUM – ANIMALI SELVATICI: «DICHIARAZIONI IPOCRITE ED IMBARAZZANTI, DAL RESPONSABILE LAV»

18.00 - lunedì 28 ottobre 2024

A seguito delle dichiarazioni del responsabile LAV animali selvatici, il consigliere provinciale Roberto Paccher desidera esprimere le seguenti considerazioni: “Sorprende, ma fino ad un certo punto, l’imbarazzato e imbarazzante comunicato con cui LAV Dolomiti prova a rovesciare la realtà dei fatti (e dei numeri).

Parlare di “disinteresse sul tema” dopo che il 63,3 per cento degli abitanti si sono recati alle urne per un referendum gestito in totale autonomia che, spiace per gli animalisti miopi, ha visto il sì contro i grandi carnivori toccare una percentuale senza discussioni – oltre il 98 – ritengo sia a dir poco paradossale. Neppure questo basta a far capire loro che la convivenza tra territorio e grandi carnivori va regolata con severità?”.

Cons.re provinciale Roberto Paccher

Lega Trentino per Fugatti Presidente