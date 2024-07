PACCHER (LEGA) * ORSI: «MA SIAMO IN TRENTINO O A YELLOWSTONE?, SI IPOTIZZA POSSANO ESSERE INTERDETTE INTERE ZONE DELLA NOSTRA PROVINCIA»

17.38 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ma siamo in Trentino o a Yellowstone? La nuova sospensiva del Tar sulla questione orsi è destinata a fare storia. Perché si ipotizza, credo per la prima volta in Trentino e non solo, che si possano (o peggio debbano) essere interdette intere zone della nostra provincia per salvaguardare l’ incolumità delle persone – e viene da pensare anche degli orsi – in attesa che il giudice decida quali soluzioni individuare di fronte a quella che si rappresenta sempre più come un’emergenza.

A essere interdetti non sono sentieri e boschi, siamo noi di fronte a questa interpretazione personalistica della legge e ad una evidente non conoscenza del territorio, così da pensare di circondarlo con il filo spinato o presidiato da centinaia di guardie forestali. Insomma, viene da dire che c’e un giudice a Yellowstone!

*

Roberto Paccher

Consigliere Provinciale Lega Trentino