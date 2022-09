PACCHER (LEGA) * NOT – REPLICA A ZENI (PD): « DOPO LA DISASTROSA GESTIONE DELLA SANITÀ DURANTE IL SUO ASSESSORATO, ORA HA PURE IL CORAGGIO DI CRITICARE FUGATTI »

13.26 - martedì 20 settembre 2022

“Un bel tacere non fu mai scritto”. Liquida così il consigliere provinciale della Lega Roberto Paccher il giudizio di Luca Zeni, esponente del Pd, sulla decisione della giunta provinciale di affrontare da zero, con un nuovo progetto affidato ad un commissario straordinario, quindi con tempi più veloci, la partita del nuovo ospedale: “Sorprende che dopo essersi segnalato per la disastrosa gestione della sanità durante il suo breve assessorato ora il politico della sinistra abbia pure il coraggio di criticare la scelta del presidente Fugatti.

Quella di passare un colpo di spugna su un progetto ereditato, nato male, e che si trascina tra mille impedimenti da dieci anni. Zeni da assessore sarà ricordato, oltre che per aver rallentato il progetto del nuovo ospedale, per aver depotenziato (se non azzerato) i servizi periferici della sanità.

Una scelta, quella di Fugatti, maturata dopo le opportune valutazioni, non certo semplice da prendere dal punto di vista giuridico e legale, e presa nel solo interesse della sanità trentina per togliere dalle sabbie mobili un progetto che da troppo tempo non avanzava, anzi. L’elevata qualità dei servizi verrà garantita nel breve-medio periodo da interventi di qualificazione del Santa Chiara, con la scelta dell’affidamento del progetto del nuovo polo ospedaliero-universitario ad un commissario straordinario.

La possibilità – offerta da una legge approvata da questa giunta – offre tempi più brevi e soluzioni diverse. Si lavora insomma anche per rimediare ai danni fatti da quelle amministrazioni provinciali di cui Zeni è stato sostenitore prima e parte integrante poi”.

*

Roberto Paccher

consigliere provinciale Lega Trentino