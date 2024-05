PACCHER (LEGA) * BRENNERO: «LA COMMISSIONE UE CENSURA I DIVIETI AUSTRIACI, È UNA VITTORIA PER IL TRENTINO»

14.16 - martedì 14 maggio 2024

Brennero: Paccher, “Commissione Ue censura i divieti austriaci: è una vittoria per il Trentino”. “Voglio esprimere grande soddisfazione il parere positivo della Commissione UE sul Brennero. Questa decisione è estremamente importante per il Trentino e le aziende del nostro territorio. Il fatto che l’UE abbia censurato i divieti austriaci al traffico lungo il Corridoio del Brennero è un importante passo avanti per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese e garantire la libera circolazione di beni all’interno dell’Unione Europea. Questo dimostra la validità della posizione del Governo italiano e conferma l’impegno del Vicepremier Salvini nel perseguire gli interessi del Paese. Inoltre, la decisione di procedere con il ricorso in Corte di Giustizia per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese è un segnale forte dell’impegno del Governo nel difendere gli interessi del nostro territorio e garantire la libertà di movimento all’interno dell’Unione Europea”. Lo dichiara in una nota il consigliere provinciale della Lega Roberto Paccher.

