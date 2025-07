PAB * TRAFFICO STRADE ALPINE: «KOMPATSCHER PROPONE AUTOVELOX FISSI, PERSONALE DI POLIZIA SUPPLEMENTARE E PEDAGGI»

17.23 - mercoledì 30 luglio 2025

Traffico strade alpine, Kompatscher interviene a Conferenza Regioni. Pacchetto di misure per contrastare eccessi di velocità e rumore: autovelox fissi, personale di polizia supplementare, limite di decibel, pedaggi e gestione digitale del traffico.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha colto l’occasione della Conferenza delle Regioni odierna (30 luglio) per richiamare l’attenzione sul crescente carico di traffico sulle strade alpine. “Il traffico nelle nostre delicate zone montane è in costante aumento. L’eccesso di velocità e il rumore sono un peso sia per la popolazione che per l’ambiente. Abbiamo bisogno di maggiori controlli, regole chiare e strumenti di controllo efficaci per contrastare questo fenomeno”, ha sottolineato Kompatscher durante la Conferenza.

La Provincia di Bolzano ha elaborato un pacchetto di misure che è già stato presentato a livello tecnico ed è attualmente in fase d’istruttoria in seno alla Conferenza. L’obiettivo delle misure proposte è quello di aumentare la sicurezza stradale e, allo stesso tempo, alleggerire il carico sulla popolazione e sull’ambiente lungo le strade di montagna. La proposta prevede, tra l’altro, la semplificazione dei controlli mediante autovelox fissi e l’assegnazione di personale supplementare alla polizia locale a sostegno delle forze dell’ordine statali.

Si valuterà anche l’introduzione di limiti di decibel che potrebbero escludere i veicoli particolarmente rumorosi dalle zone sensibili. Un’altra proposta riguarda la possibilità di limitare l’accesso e di introdurre pedaggi nelle zone fortemente trafficate. Le entrate così ottenute dovrebbero essere investite in modo mirato in progetti per la mobilità ecologica. A titolo integrativo, potrebbero essere utilizzati sistemi digitali di gestione del traffico per controllare meglio gli accessi ed evitare congestioni.

Già la scorsa settimana il presidente della Provincia Kompatscher aveva consegnato una risoluzione dei Comuni interessati al ministro dei Trasporti Matteo Salvini (leggi il comunicato dell’USP). Quest’ultimo si è mostrato aperto alla richiesta e ha assicurato il suo sostegno. Inoltre, l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider ha discusso con il sottosegretario Tullio Ferrante il tema delle limitazioni al traffico e dei controlli con autovelox.