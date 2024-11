PAB * TIROCINI STUDENTI MEDICINA E MEDICI IN FORMAZIONE: «COMPENSO MENSILE, VERRÀ AUMENTATO DA 450 A 900 EURO LORDI»

14.41 - martedì 12 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tirocini studenti di Medicina e medici in formazione: aumento compensi. Il compenso mensile degli studenti di Medicina e dei medici in formazione verrà aumentato da circa 450 a 900 euro lordi per i tirocini nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Per rendere più attrattivo il lavoro nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e per attirare specialisti qualificati, i compensi mensili degli studenti di Medicina e dei medici in formazione che svolgono un tirocinio nell’Azienda sanitaria saranno aumentati da circa 450 a 900 euro lordi. Lo ha deliberato la Giunta provinciale nella seduta di oggi (12 novembre).

Il nuovo regolamento si applica agli studenti che completano la formazione di base nel settore sanitario, nonché ai laureati che completano uno stage o un tirocinio clinico all’Azienda sanitaria o in altre strutture mediche in Alto Adige durante o dopo gli studi di Medicina. Per ricevere il compenso, gli stage devono durare almeno 28 giorni e fino a un massimo di sei mesi.

L’aumento dei compensi è stato deciso per allineare l’indennità di tirocinio a quella delle Regioni e dei Paesi limitrofi, in particolare l’Austria. Poiché l’Alto Adige, da Provincia autonoma di confine, deve affrontare una concorrenza particolarmente stringente riguardo ai giovani professionisti del settore medico. L’adeguamento dei compensi ha lo scopo di rendere più attrattiva la carriera nel servizio sanitarioaltoatesino.

L’assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute, Hubert Messner, sottolinea l’importanza dell’aumento. “L’aumento a 900 euro è un passo importante per posizionare il nostro sistema sanitario e i nostri servizi medici ad un alto livello. E, quale datore di lavoro attrattivo, garantire la futura domanda di professionisti. Non vogliamo solo aumentare il sostegno finanziario per i nostri studenti, ma anche promuovere la qualità della loro formazione ed esperienza pratica”.

Oltre al compenso è previsto il servizio di ristorazione gratuito nella mensa dell’Azienda sanitaria. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è in prima linea nel sostenere gli studenti di medicina e i medici in formazione, e prepararli al loro importante ruolo nel sistema sanitario locale.