PAB * ONORIFICENZE TIROLESI: « 137 PREMIATI A INNSBRUCK 30 ALTOATESINI, 20 MEDAGLIE PER IL SALVATAGGIO A PERSONALITÀ DI TIROLO – ALTO ADIGE – TRENTINO »

14.42 - martedì 15 agosto 2023

Oggi a Innsbruck tradizionale cerimonia dedicata all’impegno nel sociale. Assegnate 117 medaglie al merito del Tirolo e 20 medaglie per il salvataggio a personalità di Tirolo, Alto Adige e Trentino. In occasione dell’odierna (15 agosto) giornata dell’Assunta, il presidente del Tirolo, Anton Mattle, e quello dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, hanno premiato l’impegno nel volontariato di 137 donne e uomini del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino, in occasione della tradizionale cerimonia avvenuta nella Sala Dogana del Palazzo dei Congressi di Innsbruck.

Alle personalità premiate per il loro impegno nel sociale sono state consegnate le medaglie al merito del Tirolo, oltre alle medaglie per il salvataggio. Complessivamente sono state 30 le cittadine e cittadini altoatesini destinatarie di un’onorificenza. La Medaglia al Merito del Tirolo è stata assegnata a 117 persone – 42 donne e 75 uomini – di cui 26 provenienti dall’Alto Adige. Altre 20 personalità (4 altoatesine) sono state insignite della Medaglia per il salvataggio, per il coraggio ed altruismo mostrato in 13 interventi complessivi.

Kompatscher: “Esempi di persone che ispirano fiducia”

Il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, ha ringraziato i premiati per aver contribuito con il loro lavoro alla coesione sociale: “In un momento in cui aumenta la polarizzazione e le forze centrifughe allontanano la società, è necessario tornare ai valori comuni. Essi forniscono orientamento e sicurezza e creano fiducia. L’esempio di persone che hanno lavorato per la comunità in vari settori e hanno contribuito al bene comune e all’ulteriore sviluppo attraverso le loro azioni è prezioso per raggiungere questo scopo”.

Mattle: “Abbiamo più che mai bisogno di unione”.Il presidente del Tirolo, nonché “padrone di casa”, Anton Mattle, ha sottolineato le molteplici forme di impegno e disponibilità: “Oggi portiamo alla ribalta l’altruismo di persone che si sono impegnate in modo particolare per il nostro territorio e per l’aiuto al prossimo. Si tratta di un impegno, tanto esemplare quanto straordinario, ed è dunque un piacere speciale onorare personalità meritevoli del Tirolo del nord e dell’est del Tirolo e dell’Alto Adige”.

Si tratta di rappresentanti del settore sanitario e sociale, delle associazioni e delle organizzazioni di emergenza, dei settori dello sport, della scienza, della cultura, dell’istruzione, dell’economia e della protezione dell’ambiente, nonché del volontariato e dell’agricoltura. Mattle ha inoltre sottolineato l’importanza del volontariato: “Molti dei premiati di oggi hanno trascorso gran parte della loro vita a svolgere forme di volontariato per la società, per la gente, per le loro comunità di origine e, in definitiva, per il Tirolo. Si trattava e si tratta di innumerevoli ore non retribuite, ma preziose e dal valore inestimabile. Per questo motivo portiamo il massimo rispetto al loro impegno per il nostro territorio e per la nostra gente. Oggi più che mai abbiamo bisogno di stare insieme. È nostro dovere andare incontro al prossimo, in tempi di crisi. Prendiamoci sempre cura gli uni degli altri”.

Riconoscimento per i soccorritori

Con la medaglia per il salvataggio di vite umane si onorano invece persone che mettendo in pericolo la propria vita e la propria salute hanno contribuito alla salvezza di altre persone. “Dimostrare coraggio civile significa prendere le difese degli altri e intervenire quando si trovano in una situazione di emergenza”, hanno sottolineato i presidenti Mattle e Kompatscher. “Le persone premiate oggi con questo riconoscimento hanno fatto esattamente questo e meritano il massimo riconoscimento”.

Il giorno dell’Assunta

Il giorno dell’Assunta ha un significato particolare in Tirolo in relazione alla figura di Andreas Hofer: quest’ultimo aveva affidato la terra del Tirolo alla “Santa Vergine Maria” nella lotta contro i francesi e i bavaresi nel 1809. Tradizionalmente, in questa ricorrenza vengono assegnate medaglie al merito.

Nell’anniversario della morte di Andreas Hofer, il 20 febbraio, invece, vengono assegnate le medaglie d’onore del Land Tirolo. Infine, le Croci al Merito vengono assegnate alternativamente in occasione della Festa della Donna a Innsbruck o – come quest’anno – in occasione di una cerimonia in programma a settembre a Castel Tirolo.