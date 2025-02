PAB * INNSBRUCK – ONORIFICENZE LAND TIROLO: KOMPATSCHER E MATTLE, «RICONOSCIMENTI AD UNDICI PERSONALITÀ, TRA LORO ANCHE SABINE GRUBER, FLORIAN MUSSNER ED HERBERT PIXNER»

14.05 - giovedì 20 febbraio 2025

Per il loro eccezionale impegno pubblico e privato a favore della comunità da questa e dall’altra parte del Brennero, il 20 febbraio il presidente del Land Tirolo Anton Mattle e il suo omologo altoatesino Arno Kompatscher hanno consegnato l’onorificenza del Land Tirolo a undici personalità. Tra di loro, anche tre altoatesini: la scrittrice Sabine Gruber, l’ex assessore ladino della Giunta provinciale altoatesina Florian Mussner ed il musicista Herbert Pixner.

Dopo la commemorazione del 215° anniversario della morte del combattente per la libertà tirolese Andreas Hofer al Bergisel e nella Hofkirche, la cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di membri del Governo del Land Tirolo e della Giunta provinciale altoatesina, del Consiglio del Land Tirolo e di altre personalità tirolesi nella Riesensaal della Hofburg di Innsbruck. Questo riconoscimento è uno dei più alti tra quelli conferiti dal Land Tirolo e viene assegnato a un massimo di dodici personalità all’anno.

“L’impegno di queste undici persone è un forte segnale da e per il Tirolo. Grazie a questo impegno, il nostro Land è orientato al futuro, efficiente, ricco e creativo. Che abbiano operato nell’economia, nel giornalismo, nella cultura, nel campo sociale o in ambito religioso, tutti hanno fatto progredire il Tirolo in modo decisivo”, ha detto il presidente Mattle rivolgendosi ai nuovi insigniti dell’onorificenza. ‘A nome del Land Tirolo, desidero ringraziarvi sentitamente per il vostro contributo alla nostra patria degna di essere vissuta e per il vostro comportamento responsabile nei confronti delle generazioni future’.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha sottolineato: “Questo impegno per la cultura e la tradizione, nonché per l’attività economica, l’impegno per i nostri valori unificanti e l’assistenza attiva ai più deboli della nostra società creano comunità e coesione. Queste personalità eccellenti provenienti dal Tirolo settentrionale, orientale e meridionale sono per noi modelli luminosi. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento. Siamo orgogliosi di voi!”.

Le laudazioni dei premiati sono disponibili nell’area download del sito web del Land Tirolo.