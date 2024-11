PAB * BRENNERO – STRADA STATALE: «COMUNE DI ORA (BZ), RIMOSSO IN SICUREZZA IL GRANDE MASSO DI 550 METRI CUBI»

14.46 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Strada statale del Brennero: brillamento massi ad Ora riuscito. Grande masso di 550 metri cubi rimosso in sicurezza. Da sabato la strada statale del Brennero è nuovamente percorribile.

Sabato 16 novembre, ad Ora, il Servizio strade, in collaborazione con l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, ha svolto un intervento speciale: è stato necessario far brillare un grosso masso instabile del volume di circa 550 metri cubi in modo controllato, allo scopo mettere in sicurezza la Strada statale del Brennero (SS 12) sottostante. Per rimuovere il masso di 550 metri cubi sono stati utilizzati circa 150 chilogrammi di dinamite.

Secondo il direttore del Servizio strade, Philipp Sicher, e il direttore dell’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, Volkmar Mair, l’operazione è riuscita e il materiale ha potuto essere rimosso in modo controllato. “Continueremo a tenere d’occhio le pareti rocciose”, ha detto Sicher. “Per il momento non sono necessari ulteriori lavori”, ha spiegato Mair.

Dopo l’esplosione, sabato alle 14, la Strada statale del Brennero è stata riaperta al traffico come previsto. Poiché le schegge di pietra avrebbero potuto schizzare, ad alta velocità, fino a 300 metri di distanza dal luogo dell’esplosione, prima del brillamento sono state adottate importanti misure di sicurezza per evitare possibili pericoli.