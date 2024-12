PAB * BILANCIO 2025: KOMPATSCHER, «DESTINATI 8 MILIARDI PER SVILUPPO SOSTENIBILE, SICUREZZA SOCIALE E RESILIENZA ECONOMICA»

18.18 - martedì 3 dicembre 2024

Kompatscher sul Bilancio 2025: “Solide basi per uno sviluppo positivo”. Nel Bilancio 2025 della Provincia circa 8 miliardi di euro destinati allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza sociale e alla resilienza economica. Il presidente Arno Kompatscher ha presentato al Consiglio provinciale altoatesino il Bilancio di previsione per il 2025. La maggior parte dei fondi del Bilancio, che ha un volume record di 8 miliardi di euro, sarà destinata a servizi fondamentali come la sanità, la sicurezza sociale e l’istruzione. Anche lo sviluppo sostenibile e gli investimenti nella mobilità, nell’adattamento al clima e nella ricerca sono priorità importanti. “Il Bilancio provinciale dell’Alto Adige distribuisce fondi generati. Il debito ha attualmente un ruolo marginale. Questo è il risultato di un lavoro strategico che deve essere portato avanti”, ha sottolineato Kompatscher. L’Alto Adige si è sviluppato meglio di altre regioni europee in molti settori.

Sicurezza sociale e potere d’acquisto

Un’attenzione particolare è rivolta al sostegno delle famiglie e delle imprese. La detrazione fiscale per ogni figlio sarà aumentata a 340 euro e la soglia di reddito per gli sgravi fiscali passerà da 70.000 a 90.000 euro. Le aziende che pagano salari più alti beneficeranno di una riduzione dell’IRAP dal 3,9 al 2,68%. Queste misure mirano a promuovere il potere d’acquisto e le condizioni di lavoro.

Misure di contrasto alla povertà in età avanzata e alle difficoltà del mercato immobiliare

150 milioni di euro saranno disponibili nei prossimi tre anni per migliorare le pensioni più basse al fine di combattere la povertà in età avanzata. Kompatscher è fiducioso che questa sovvenzione provinciale avrà un effetto decisivo. In vista dell’aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti, ha annunciato misure per sostenere la locazione degli immobili e regolamentare gli affitti a breve termine.

Economia e condizioni quadro

Nonostante le incertezze globali, l’economia altoatesina rimane stabile. Le previsioni per il 2025 prevedono una crescita del PIL reale dell’1,0% e un tasso di inflazione dell’1,8%. “Un Bilancio record è possibile solo con un’economia forte. Ciò dipende dalle condizioni quadro pubbliche”, ha spiegato Kompatscher. L’economia di mercato eco-sociale è un sistema di interdipendenza.

Ricerca, innovazione e protezione del clima

“L’offensiva sulla ricerca e lo sviluppo dell’ultimo decennio ha portato importanti progressi in Alto Adige”, ha sottolineato Kompatscher. Gli investimenti continuano a confluire nelle energie rinnovabili, nella tecnologia alimentare, nella ricerca medica e nelle misure di protezione del clima. L’obiettivo è armonizzare economia e sostenibilità.

Protezione civile e mobilità

In vista dell’aumento dei rischi naturali come le inondazioni, Kompatscher ha annunciato un piano provinciale per le aree di ritenzione, che sarà attuato a partire dal 2025. La protezione civile rimane una priorità. La Provincia sta investendo anche nelle infrastrutture di mobilità, tra cui progetti come il passante della Val di Riga, la galleria del Virgolo e la promozione della mobilità ciclistica. Questi progetti di mobilità sono fondamentali per il futuro. “L’allocazione strategica dei fondi di Bilancio crea una solida base per affrontare molte sfide. Ciò richiede risorse finanziarie e una buona cooperazione”, ha sottolineato Kompatscher in conclusione.