OSSERVATORIO TELEPASS * TURISMO ENOGASTRONOMICO: «IL TRENTINO-ALTO ADIGE TRA LE REGIONI PIÙ CERCATE ON-LINE, PER CHI VIAGGIA SEGUENDO LE RICETTE TRADIZIONALI»

11.09 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Secondo il nuovo studio dell’Osservatorio Telepass, le ricette trentine generano oltre 230.000 ricerche online mensili, confermando la regione tra le più attrattive del turismo enogastronomico digitale.

Canederli, spätzle e strudel guidano l’interesse online per il Trentino-Alto Adige, con impatti concreti su mobilità e pianificazione dei viaggi.

L’Osservatorio rileva una crescita costante del fenomeno: oltre 6,5 milioni di ricerche onlinelegate alla cucina regionale, +27% di ricerche su sagre, +8% su food tour nei primi mesi del 2025.

La cucina si conferma motore di movimento sul territorio, tra esperienze autentiche, esplorazione e ritorno ai territori.

Roma, 18 agosto 2025 – Il cibo orienta sempre più le partenze. Lo rivela “Viaggio nel gusto. Le tendenze gastronomiche d’Italia, tra tradizione e cibo da strada”, il nuovo studio dell’Osservatorio Telepass, nato dalla collaborazione tra Moveo, il magazine dell’azienda, Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing e Change Media, realtà che si occupa del content marketing del magazine, che analizza i volumi di ricerca online degli ultimi 12 mesi per comprendere come il cibo influenzi il comportamento degli utenti nel pianificare viaggi.

I dati raccolti dall’Osservatorio Telepass tracciano così una nuova geografia della mobilità ispirata dal cibo: si pianificano viaggi per provare un piatto tipico, si torna a casa e lo si cerca online per riviverlo. In questo scenario, il Trentino-Alto Adige si posiziona tra le regioni italiane più attive per la mobilità ispirata dalle tradizioni locali.

LA TOP 10 DELLE RICETTE TRENTINE Più CERCATE – La classifica delle 10 ricette più cercate del Trentino-Alto Adige nell’ultimo anno mostra chiaramente l’influenza mitteleuropea sulla tradizione gastronomica regionale. In prima posizione troviamo i canederli in brodo (con oltre 50.000 ricerche), piatto simbolo della cucina altoatesina, seguiti dagli spätzle (oltre 43.000), gnocchetti verdi a base di spinaci molto amati anche nel resto d’Italia. Lo strudel di mele, dolce iconico del territorio, occupa la terza posizione (con oltre 40.000). Tra le ricette più in crescita troviamo la torta Simona, che registra un sorprendente +57%, segno dell’interesse crescente verso le preparazioni locali meno conosciute, mentre i pretzel aumentano del +7%, consolidando la presenza di prodotti da forno nella ricerca online.

Le ricerche online, spiega il report, non si limitano alla curiosità gastronomica, ma sono spesso legate alla pianificazione di viaggi o alla voglia di riscoprire i sapori provati in visita nella regione. Il Trentino-Alto Adige, grazie alla sua ricca tradizione enogastronomica e alla varietà territoriale, risulta così una delle mete preferite per chi sceglie di viaggiare seguendo la bussola del gusto.

I DATI CHE RACCONTANO IL MOVIMENTO – Secondo l’Osservatorio Telepass, il 2024 ha generato oltre 6,5 milioni di ricerche online legate alla cucina regionale. Nei primi mesi del 2025, le ricerche relative a sagre sono cresciute del +27%, quelle sui food tour del +8%. La cucina diventa parte integrante dell’esperienza turistica integrata: non un contenuto, ma una leva di scelta, esplorazione e mobilità.

“Il turismo gastronomico è ormai una motivazione di viaggio a pieno titolo: lo dimostrano i 6,5 milioni di ricerche nel 2024 e il +27% di interesse per le sagre registrato nel 2025. Si parte per provare un piatto, e al rientro, si cerca online la ricetta per rivivere l’esperienza – spiega Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass –. Il nostro impegno è rendere la mobilità semplice e fluida, così che una ricetta scoperta online possa diventare la meta del prossimo weekend”.

LA MOBILITÀ INTEGRATA AL SERVIZIO DEL VIAGGIO ENOGASTRONOMICO – Con l’obiettivo di rendere i viaggi sempre più semplici e a misura di utente, Telepass offre un bouquet unico di 30 servizi di mobilità che accompagnano i turisti in ogni fase del loro viaggio. Dal pagamento dei pedaggi autostradali, alla gestione del parcheggio, fino alla ricarica dei veicoli elettrici, Telepass permette di vivere un’esperienza di viaggio senza stress, rendendo più accessibili anche le destinazioni più remote.

Lo studio completo “Il viaggio nel gusto” è disponibile su Moveo, il magazine digitale di Telepass dedicato a viaggi e nuove abitudini di mobilità.