OSSERVATORIO “CARA CITTÀ – CASA DONNE ROVERETO (TN)” * LEGGE 194-1978: «INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZA, SI RICONOSCA L’AUTODETERMINAZIONE DELLE DONNE»

Con il testo in calce condividiamo la posizione della Casa delle donne di Rovereto in merito al dibattito riaccesosi infelicemente nelle scorse settimane in merito all’applicazione della Legge 194 del 1978 che regola l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia.

Non solo e non basta. 46 anni fa le italiane e gli italiani con un referendum hanno confermato la legge italiana sull’interruzione di gravidanza. E’ una legge che ha dimostrato negli anni la sua validità tanto nel garantire alle donne più rispetto della loro dignità e autodeterminazione, affermando il loro diritto alla salute e alla vita nel caso in cui scegliessero di interrompere una gravidanza non voluta, quanto anche nella riduzione drastica degli aborti.

Periodicamente ne viene messa in discussione la valenza, cercando di restringerne ulteriormente l’applicazione. Addirittura, come è successo recentemente, si trattano da sicari i sanitari che si impegnano a tutelare la salute di quelle donne che scelgono l’interruzione di gravidanza, demonizzando i comportamenti di chi dà applicazione alla legge in vigore con espressioni che mai in passato erano state così violentemente espresse. E si fanno ora entrare nei consultori – luoghi in cui le donne dovrebbero poter fare delle scelte libere, senza pressioni esterne – le associazioni che si autoproclamano “pro-vita” perché finalizzate a “indirizzare” la volontà delle donne “convincendole” a portare a termine la gravidanza come unica scelta accettabile, e dunque andrebbero riconosciute come “anti-scelta”.

Molte di noi ricordano gli anni ’70, il tempo quando la legge 194/78 venne approvata e il grande dibattito che la accompagnò. Ricordiamo la miriade di aborti clandestini che si praticavano in Italia, aborti che avevano spesso per conseguenza danni fisici pesanti per le donne, persino la morte a volte; aborti che avevano un costo molto alto di dolore e di salute, e talvolta anche economico, per chi in segreto e con mezzi privati poteva rivolgersi a sanitari (che spesso ne traevano grandi guadagni). E vogliamo ricordare anche che qui in Trentino circa 300 donne furono incriminate per pratiche abortive clandestine (processo Zorzi, il medico incriminato) processo chiuso dopo l’eccezione di incostituzionalità della legge 194, sollevata a Trento e respinta dalla Corte Costituzionale con una bella sentenza che ne confermò la validità.

Abbiamo imparato (forse) in molte e in molti ad ascoltare le donne e la loro/nostra verità. Come dimostrano le statistiche dell’Istat, ora gli aborti sono fortemente diminuiti. È però ancora assolutamente carente, per non dire assente e osteggiata in primo luogo nelle scuole e nei luoghi della presenza giovanile, un’educazione sessuale e all’uso della contraccezione che educhi al consenso, all’ascolto e accettazione di sé e dell’altro. Si aggira invece il problema della gravidanze non volute, niente si fa per ridurre l’impatto del ricorso diffuso e spesso strumentale alla obiezione di coscienza del personale sanitario.

E’ tuttora importante riconoscere la necessaria (e sappiamo talvolta faticosa) libertà delle donne nella gestione della propria salute fisica e mentale, dell’autodeterminazione nelle scelte più importanti della propria vita. Tra qualche settimana anche la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne tornerà a ricordarlo. Ma non basta: dobbiamo lavorare per fare diventare patrimonio di tutti questa consapevolezza, e darci ulteriori strumenti per farlo.

Osservatorio “Cara Città – Casa delle donne Rovereto” (Trento)