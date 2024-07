OSSERVATORIO AMBIENTE SICUREZZA LAVORO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: «SOPRALLUOGO PRESSO IL CANTIERE IMBOCCO SUD»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

1.07.2024 – Sopralluogo dell’Osservatorio presso il Cantiere imbocco Sud

L’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle sue attività di monitoraggio sull’andamento dei lavori, ha effettuato un sopralluogo per prendere visione delle attività in corso presso il cantiere dell’imbocco Sud dove, da alcune settimane, sono iniziati i lavori per la realizzazione dei diaframmi della futura galleria artificiale GA01.

L’Osservatorio ha incontrato il Direttore Lavori l’ing. Francesco Crocè di Italferr SpA, il Rappresentante del Consorzio Tridentum l’ing. Rocco La Capra, la Coordinatrice della sicurezza di Italferr ing. Barbara Matteotti e il dott. Carlo Bellini, Security Manager del Consorzio Tridentum.Nel corso della visita la direzione lavori ha illustrato il funzionamento della filiera produttiva per la realizzazione dei diaframmi, attività che occuperà i prossimi 2-3 mesi di lavoro. E’ stato inoltre possibile visitare l’area di deposito a Sud di Villa Bortolazzi, area dove a regime verranno stoccati i conci per la realizzazione del rivestimento delle gallerie.