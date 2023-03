OSSANNA (PATT) * EUREGIO: « VELOCIZZIAMO IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI BENVENUTO NEI COMUNI TRENTINI »

15.04 - martedì 7 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lorenzo Ossanna (PATT): VELOCIZZIAMO IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI BENVENUTO NEI COMUNI DELL’EUREGIO.

Discussa oggi la Question Time presentata dal Consigliere Autonomista Lorenzo Ossanna. Il 30 settembre 2021 si è svolta per la prima volta la giornata dei Comuni dell’Euregio, nella località di Hall in Tirolo dove ha preso vita il “Consiglio dei Comuni” dell’Euregio. In quel contesto sono stati presentati esempi virtuosi di gemellaggi fra Comuni dei tre territori e le misure di incentivazione di nuove forme di collaborazione. Con deliberazione n. 21/2021 del 14 ottobre 2021 è stato approvato il progetto per la fornitura, con relativa grafica, di cartelli di Benvenuto dell’ Euregio per i comuni all’ interno del progetto “Cooperazione comuni Euregio”, avendo tra gli obiettivi principali quello di una maggiore visibilità dell’Euregio tra la popolazione. Grazie alla collaborazione con i Consorzi dei Comuni, l’Euregio ha concretizzato il progetto per realizzare ed esporre all’ingresso di tutti i comuni che ne hanno fatto espressa richiesta, e più precisamente 271 comuni, un cartello di benvenuto dell’Euregio, evidenziando eventuali gemellaggi in essere.

Partendo da questo spunto il Consigliere autonomista Lorenzo Ossanna, ha presentato una interrogazione in cui chiede alla Giunta provinciale lo stato di attuazione del progetto e se si ritiene utile sollecitare i comuni che hanno aderito al progetto per l’installazione della cartellonistica. Oggi, nel corso del Consiglio Provinciale, l’Assessore Mario Tonina ha risposto. L’Assessore ha affermato che molti dei comuni Trentini che hanno aderito all’iniziativa hanno provveduto all’installazione della cartellonistica mentre in alcuni casi sono in attesa del rilascio dei permessi per l’installazione.

La replica del Consigliere Lorenzo Ossanna.

“Ringrazio per la risposta l’Assessore Tonina in rappresentanza della Giunta. È importante fare conoscere l’Euregio e le finalità di questo progetto transfrontaliero. È bene precisare che proprio a partire da questa legislatura si è deciso di rafforzare il progetto transfrontaliero attraverso l’istituzione all’interno del GECT Euregio del Consiglio dei Comuni. Adesso è necessario che i Comuni utilizzino questa cartellonistica. Per questo è necessario che si mettano in essere tutte le misure per semplificare le procedure di installazione. Sarà mia premura monitorare questo processo ed eventualmente, se perdureranno le difficoltà, tornerò a sollecitare per garantire un supporto ai comuni. Vorrei concludere affermando che il processo di conoscenza dell’Euregio passa anche attraverso lo strumento della cartellonistica.”