“ORIENTE OCCIDENTE 2025“ * ROVERETO – DANCE FESTIVAL: «CONTINUA IL FITTO PROGRAMMA DI SPETTACOLI, PRIME NAZIONALI ED INCONTRI» (IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 8/9)

Oggi, 7 settembre. La giornata di oggi si apre alle 11 a Trento, al MUSE – Museo delle Scienze, con l’opening di The School of Mountains and Waters dell’artista Amanda Piña, un progetto che intreccia arte, ecologia e pratiche comunitarie. Nel pomeriggio, alle 18, presso la sala conferenze del Mitag – Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, l’incontro Storie coloniali ospita Alberto Brodesco e Martina Melilli, con l’introduzione di Francesco Frizzera, per riflettere su Veri italiani. Memorie coloniali e postcoloniali tra cinema e arti visive. La serata si conclude alle 20.30 all’Auditorium Melotti di Rovereto con la prima nazionale di Birdsong di Salvo Lombardo / Cie Chiasma (Italia), coproduzione del Festival e nuovo lavoro dell’artista associato: un dialogo sospeso tra umano e non umano, dove voce, corpo e richiami antichi diventano concerto di evocazioni e trasformazioni.

Domani, 8 settembre

La nuova settimana del Festival si apre con tre appuntamenti, tutti a Rovereto. Alle 18, nella sala conferenze del Mart, la scrittrice argentina Camilla Sosa Villada, in collaborazione con Festivaletteratura di Mantova, dialoga sul suo ultimo libro Scena da una domesticazione, riflessione letteraria e politica sulle identità marginali.

Sempre alle 18, e in replica alle 19, al MoM, Dies Irae della coreografa italiana Gloria Dorliguzzo, un rito corale, nato da una chiamata pubblica rivolta a donne tra i 15 e gli 80 anni, che si trasforma in un inno di resistenza e liberazione. Artista poliedrica con un passato nelle arti marziali, Dorliguzzo propone un lavoro potente e radicale, frutto di una ricerca che intreccia corpo, materia e suono. Ispirata dalla partitura omonima di Galina Ustvolskaya, la coreografa mette in scena un esercito di donne in tuta da lavoro che, tra officina e manicomio, trasformano la musica in una marcia di protesta. Una performance che rivendica, con forza ipnotica, il potere del corpo femminile e denuncia la violenza e l’oppressione, in un rito collettivo di ribellione e liberazione.

La giornata si chiude alle 20.30 al Teatro Zandonai con Orage di Dalila Belaza / Hiya Company (Algeria/Francia), creazione in cui corpo e chitarra si attraversano a vicenda generando un temporale interiore fatto di tensione, vibrazioni e intimità condivisa. In duetto ipnotico con il chitarrista Serge Teyssot-Gay, Belaza costruisce una performance in cui il corpo si lascia attraversare dal suono elettrico della chitarra, in un’oscura e vibrante ricerca interiore. Orage è un temporale intimo, fatto di gesti sinuosi e scosse improvvise, dove danza e musica si fondono in un magma sensoriale. Un’esperienza immersiva che interroga l’identità, l’ascolto profondo e la potenza del movimento come strumento di rivelazione dell’invisibile.

Gli eventi di Oriente Occidente sono accessibili a persone con ridotta mobilità, dotati di audio-introduzioni per pubblico cieco e ipovedente e spazi di decompressione sensoriale.