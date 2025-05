ORDINI PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI – TRENTINO * 5 MAGGIO – GIORNATA IGIENE DELLE MANI: «UN GESTO SEMPLICE, PER PROTEGGERE TUTTI»

11.10 - sabato 3 maggio 2025

In occasione della Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, che si celebra ogni anno il 5 maggio su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), gli Ordini delle Professioni sanitarie e sociali della Provincia di Trento si uniscono per lanciare un messaggio chiaro e condiviso: lavarsi le mani correttamente è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.

L’igiene delle mani è uno degli strumenti più efficaci – e spesso sottovalutato – per prevenire la diffusione di infezioni, in particolare in ambito sanitario e socio-sanitario, ma anche nella vita quotidiana. Per questo, il messaggio di questa giornata si rivolge non solo ai professionisti della salute, ma anche a tutta la cittadinanza: ognuno di noi ha un ruolo nella tutela della salute collettiva.

Secondo i dati dell’OMS, una corretta igiene delle mani può ridurre fino al 50% delle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Tuttavia, l’aderenza a questa pratica tra gli operatori sanitari resta ancora discontinua, oscillando tra il 40% e il 60%, mentre tra la popolazione generale seppur la consapevolezza dell’importanza di lavarsi le mani sia aumentata dopo la pandemia, non è ancora una pratica sistematica.

Il tema scelto quest’anno dall’OMS – “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre” – invita a creare un approccio condiviso, integrato e consapevole per la prevenzione delle infezioni e per sensibilizzare all’uso consapevole dei guanti al fine di agire anche sull’impatto ambientale degli stessi. La sicurezza dei pazienti, degli operatori sanitari e della comunità intera inizia da un gesto quotidiano come l’igiene delle mani e si rafforza con un uso appropriato dei guanti.

Come Ordini delle professioni sanitarie e sociali, proponiamo azioni concrete per rafforzare questa cultura comune:

 per i professionisti sanitari: rafforzare la formazione e la diffusione di linee guida chiare sull’igiene delle mani in ogni contesto di cura, umano e animale;

 per i cittadini: promuovere l’educazione all’igiene delle mani fin dall’infanzia, sensibilizzando sul fatto che è un atto di prevenzione primaria, valido sempre, non solo in ospedale, ma anche a casa, nei luoghi pubblici, a scuola e nei luoghi di lavoro;

 per tutti: assicurare la presenza e la visibilità di soluzioni idroalcoliche nei luoghi aperti al pubblico, nelle farmacie, nelle sale d’attesa degli studi delle professioni sanitarie (medici, infermieristici, odontoiatrici,…);

 per le istituzioni: sostenere iniziative di comunicazione, coinvolgendo scuole, associazioni, amministrazioni locali e media per diffondere l’abitudine all’igiene delle mani come parte integrante del vivere civile.

L’igiene delle mani è un gesto semplice, ma potente. Non richiede tecnologie complesse, ma consapevolezza, costanza e responsabilità. Incoraggiare tutti – professionisti e cittadini – a farlo bene e regolarmente significa costruire insieme una società più sana e più sicura.

LA SALUTE È UN BENE COMUNE DA DIFENDERE. COMINCIA DALL’IGIENE DELLE MANI.

Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trento

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento

Ordine della Professione di Fisioterapista della Provincia di Trento

Ordine dei Tecnici di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia di Trento

Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige

Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trento

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

Ordine dei Chimici e Fisici del Trentino Alto- Adige