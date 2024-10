ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE PROVINCIA DI TRENTO * CONSIGLIO DIRETTIVO: «DANIEL PEDROTTI CONFERMATO PRESIDENTE, MARIA BRENTARI VICE»

12.06 - giovedì 31 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Daniel Pedrotti confermato Presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento. “Continueremo a lavorare con impegno e responsabilità nel solco di quanto abbiamo già realizzato, in un’ottica di innovazione e consapevoli delle sfide di oggi e future” ha dichiarato il Presidente Pedrotti.

Dopo le elezioni con seggio itinerante su tutta la Provincia di Trento, che si sono tenute dal 20 al 24 ottobre 2024 e alle quali hanno partecipato 540 infermieri e infermieri pediatrici, i neo eletti nel Consiglio Direttivo e nella Commissione di Albo Infermieri, si sono riuniti per la prima volta nei giorni scorsi nella sede dell’Ordine in via Maccani, 211 a Trento e hanno proceduto alla nomina delle cariche istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 consiglieri, di cui 8 riconfermati e 7 nuovi eletti. Daniel Pedrotti è stato confermato presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento per il quadriennio 2025-2028. Vicepresidente è Maria Brentari, Giovanni Walter Marmo è stato confermato segretario e Elisa Marinelli tesoriera. Gli altri consiglieri del Consiglio Direttivo sono Claudia Benedetti, Monica Burbante, Lucia Cantone, Nicoletta De Giuli, Martina Farina, Sofia Galvan, Manuela Gottoli, Gessica Mazzucco, Alessia Pontirolli, Giuliano Rosani e Ilaria Zendri.

La Commissione di Albo degli Infermieri composta da 9 consiglieri, è presieduta da Monica Filagrana, vicepresidente è stata eletta Elena Pedrotti, segretaria è Martina Kostner. Gli altri componenti sono Monica Gottardi, Stefano Marzana, Simone Melis, Amedeo Menotti, Francesca Micheli, e Elisa Zanet. Agostinho Gomes e Damiano Zortea sono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC), Stefano Toccoli è stato eletto membro supplente. Il Presidente del CRC sarà individuato come previsto dalla legge 3/2018 fra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali.

Ringraziamo le colleghe ed i colleghi per la rinnovata fiducia che ci hanno accordato. Continueremo – ha dichiarato il presidente Daniel Pedrotti – a lavorare con impegno e responsabilità nel solco di quanto abbiamo già realizzato. Le sfide che ci attendono nei prossimi anni – ha proseguito – sono cruciali: dalla grave carenza di infermieri che sta investendo l’Italia e la nostra Provincia, alla scarsa attrattività del sistema sanitario trentino per la professione infermieristica, fino ad arrivare alle sfide del PNRR e quindi dell’assistenza di prossimità. La professione infermieristica è pronta ad un profondo cambiamento, anche grazie alla prossima istituzione delle lauree magistrali specialistiche ad indirizzo clinico.

I principi guida di questo quadriennio, come condiviso collegialmente con il Consiglio Direttivo, la Commissione d’albo Infermieri e il Collegio dei Revisori dei Conti, si possono riassumere in quattro parole chiave: partecipazione, identità, continuità, innovazione, evidenzia il presidente Pedrotti. L’Ordine deve rappresentare ed essere il punto di riferimento di tutti gli infermieri ed infermieri pediatrici trentini. Vogliamo che le scelte del direttivo siano il più possibili accessibili, partecipate e condivise. Riteniamo inoltre una priorità – sottolinea il presidente – rafforzare il rapporto con le istituzioni e contribuire alle progettualità che interessano il sistema sanitario trentino e la professione infermieristica per la tutela della salute dei cittadini.