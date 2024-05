ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * GIORNATA MONDIALE SALUTE 2024: « INCONTRO CON GIUSEPPE REMUZZI E CONCERTO “OLDIES BUT GOLDIES“ (18/4 – 14.00) »

12.31 - lunedì 13 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE 2024

My health, my right / La mia salute, un mio diritto. Nel 1948 la prima Assemblea mondiale della salute (World Health Assembly) decide di istituire una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla salute e il benessere a livello mondiale. Dal 1950 la giornata mondiale della salute (World Health Day) si celebra il 7 aprile, per ricordare la fondazione dell’Oms avvenuta il 7 aprile 1948. Noi la festeggiamo a Trento – Capitale Europea del Volontariato 2024.

SABATO 18 maggio 2024 | 14.00 – 23.00

GLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE ORE 14.00

Gli Ordini proporranno degli incontri rivolti alla popolazione per promuovere la loro partecipazione attiva nei confronti della propria salute e del benessere della collettività.

INCONTRO CON GIUSEPPE REMUZZI A PALAZZO GEREMIA – SALA FALCONETTO IN VIA BELENZANI, 20 ORE 18.00

Il prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, terrà la lezione dal titolo: “La Salute (non) è in vendita”.

CONCERTO DEGLI OLDIES BUT GOLDIES ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA ORE 20.30

Il ricavato sarà devoluto a LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento: per le attività di sensibilizzazione e prevenzione oncologica per la popolazione.

GIUSEPPE REMUZZI

Uno dei medici più stimati e noti del nostro Paese, dal 1° luglio 2018 è Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.

Fin dall’inizio della sua attività il Prof. Remuzzi ha affiancato al lavoro clinico in Ospedale un’intensa attività didattica e di ricerca. La sua attività scientifica riguarda soprattutto le cause delle glomerulonefriti e i meccanismi di progressione delle malattie renali. Ha anche fatto molti studi nel campo del rigetto del trapianto e nelle sue ricerche ha inoltre affrontato il problema del grande divario tra limitata disponibilità di organi da trapiantare e crescente numero di pazienti in attesa di un trapianto.

È l’unico italiano ad essere membro del Comitato di redazione delle riviste “The Lancet” e “New England Journal of Medicine” (1998-giugno 2013); è stato uno dei vice-direttori della rivista “American Journal of Kidney Diseases” e fa parte del comitato editoriale di “American Journal of Transplantation, Kidney International e Clinical Journal of the American Society of Nephrology”. È membro del “Gruppo 2003”, che raggruppa gli scienziati italiani più citati al mondo della letteratura scientifica (Institute for Scientific Information, Philadelphia). Tra i tanti ruoli ricoperti citiamo la Presidenza della International Society of Nephrology (ISN) per il biennio 2013-2015 e a giugno 2015 la nomina per chiara fama di Professore di Nefrologia del Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano.

Il Prof. Remuzzi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello mondiale, è autore di più di 1500 pubblicazioni su Riviste Internazionali e di 19 libri, è editorialista del Corriere della Sera. Per Laterza è autore di “La salute (non) è in vendita”, un’analisi perfetta com’è e come dovrebbe essere la sanità. Un libro in difesa del Servizio Sanitario Nazionale.

OLDIES BUT GOLDIES

La rock band, composta da medici ed esponenti della protezione civile felicemente pensionati -ma musicalmente non appagati- affiancati da validi elementi più giovani, nasce nel 1990 su iniziativa dei medici Maurizio Salandini e Saverio Mirabassi.

Negli anni passati il gruppo ha presentato vari spettacoli che hanno sempre riempito le sale permettendo, con il ricavato, di realizzare obiettivi benefici: dall’aiuto alla famiglia del Dr. A. Ruben Frate, alla donazione alla Lega Italiana per la fibrosi cistica, agli Amici della Chirurgia Pediatrica Trentina e alla Croce Rossa per l’acquisto di due defribillatori e l’avviamento alla formazione del personale preposto in due case di assistenza dell’A.N.F.A.S.S, fino al GrIS.

Hard Rock World Tour è il titolo del loro nuovo spettacolo, concepito come ideale viaggio tra gli Hard Rock Cafè di tutto il mondo. Un pretesto per riproporre musiche e artisti di diversa provenienza, sempre sotto il segno del rock.

Un concerto per divertirsi, ma che porta in sé un grande messaggio di beneficenza.

Saverio Mirabassi (tastiere e voce), Maurizio Salandini (chitarra e voce), Roberto Dal Fovo (chitarra e voce), Alessandro Galvagni (basso), Claudio Galvagni ( chitarra solista), Carlo Mirabassi (batteria), Enrico Dal Fovo (tastiere e voce), Eugenia Dal Fovo (voce), Giulia Salandini (voce) saranno affiancati dai Trentottoni formazione che unisce Michele Tamanini (tromba), Renzo Eccel (trombone), Adriano Corà (sax), Luca Rubertelli (sax).