ORDINE INGEGNERI – TRENTO * “IL MONDO CHE VERRÀ”: «OSPITE D’ONORE ALEXANDER OSTERWALDER, INVENTORE DEL BUSINESS MODEL CANVAS (26/9)»

15.30 - martedì 24 settembre 2024

Si terrà il prossimo 26 settembre a Trento, negli spazi della Sala Falconetto di Palazzo Geremia, la sesta edizione della Giornata dell’Innovazione, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento attraverso la sua Commissione Innovazione, quest’anno in co-organizzazione con gli Ordini degli Ingegneri della provincia di Milano e di Venezia. Un appuntamento di rilievo che si propone di fare da stimolo all’innovazione, illustrando come sia possibile innovare in modo sostenibile, e quindi responsabile, nei più svariati settori, attraverso esempi e casi pratici, con lo sguardo rivolto verso il futuro. Non a caso, il titolo scelto per la Giornata dell’Innovazione 2024 è “Il mondo che verrà”, riferito ai diversi campi dell’edilizia, dell’industria, ma anche della comunicazione e della società.

Di assoluto livello è l’ospite d’onore e keynote speaker dell’evento, ovvero Alexander Osterwalder, inventore del Business Model Canvas, lo strumento strategico che attraverso il linguaggio visuale consente di creare e sviluppare modelli di business innovativi finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo, ma anche autore di numerosi bestseller. Fondatore e CEO di Strategyzer e Visiting Professor presso la IMD Business School, Osterwalder è, secondo la classifica “Thinkers 50”, tra i primi 10 leader del management al mondo. Il suo contributo, previsto alle 13.45, sarà il momento culmine di un ricco programma di interventi che, a partire dalle 9.30, dopo una prima fase di registrazione e saluti, vedranno alternarsi sul palco studiosi ed esperti.

Il primo tra questi sarà Maurizio Napolitano, coordinatore del laboratorio Digital Commons Lab della Fondazione Bruno Kessler, che parlerà di “Open Data e Open Source: beni comuni catalizzatori di innovazione”. Alle 9.55, quindi, un approfondimento su “Gli effetti sul mondo del lavoro che verrà” sarà a cura di Federica Maria Rita Livelli, Business Continuity & Risk Management Consultant/BCI SIG Cyber Resilience Committee/CLUSIT/ENIA, seguita da Alex Orlowski, fondatore di Toomanyeyes, che parlerà di “Orientamento della popolazione tramite i social media”.

Dopo una breve pausa caffè, alle 11.20 si torna in sala per approfondire “Il difficile bilanciamento tra sviluppo tecnologico e diritti” con il prof. Roberto Caso, Ordinario di Diritto Privato Comparato all’Università degli Studi di Trento, mentre Luca Lucchese, general manager di Spreentech, offrirà ai presenti una “Panoramica sullo stato dell’innovazione in edilizia”, tra Civile e Ambiente.

Al rientro dalla pausa pranzo, prevista per le ore 12.25, sarà tempo quindi dell’atteso appuntamento con il già citato Alexander Osterwalder, sul tema delle “Tecniche e strumenti per guidare l’innovazione nelle PMI”. Alle 14.45, invece, spazio all’Ingegneria Fisica con “Hardware dei quantum computer: dove siamo e cosa ci serve ancora”, a cura del prof. Stefano Bonetti, Ordinario di Fisica della Materia all’Università Ca’ Foscari, per chiudere la serie degli interventi alle 15.10 con Andrea Nerelli, Digital Emerging Technology Lead @ A2A, e il suo approfondimento su “Digital Twin e integrazione con AR/VR per il miglioramento dei processi”.

Ma la Giornata dell’Innovazione non finisce con l’ultimo intervento, perché dopo la pausa caffè pomeridiana, sarà tempo di dialogo e di confronto con la Tavola rotonda sul tema “L’ingegnere nell’innovazione sistemica”, a cui parteciperanno l’ing. Silvia Di Rosa, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, l’ing. Marco Gorini, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, l’ing. Federico Meneghello, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, l’ing. Paolo Deguardi, Innovation Governance & Portfolio Management Lead A2A, e l’ing. Sandro Boato, del Collegio degli Ingegneri di Venezia.

La sesta edizione della “Giornata dell’Innovazione” è organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, in co-organizzazione con gli Ordini degli Ingegneri della provincia di Milano e di Venezia. Con il contributo di UOMOeAMBIENTE, Rothoblaas e XLAM Dolomiti, e con il patrocinio di Fondazione Luigi Negrelli, Fondazione Bruno Kessler, Confindustria Trento, Confartigianato del Trentino, Habitech, Arca, TSM – STEP Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, ENIA Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.