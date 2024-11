ORDINE E SINDACATO GIORNALISTI TN-AA/SÜDTIROL * VIOLENZA SULLE DONNE: «LA CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO “L’ALTRO ARCHIVIO“, IL 25/11 A TRENTO E BOLZANO»

13.26 - giovedì 21 novembre 2024

Come rappresentare la violenza di genere nelle foto sui media? Come promuovere una narrazione per immagini più rispettosa? Doppia conferenza stampa di presentazione del progetto ‘L’Altro Archivio’ promosso insieme da Ordine dei giornalisti e Sindacato FNSI del Trentino Alto Adige. Lunedì 25 novembre alle 10.30 a Bolzano e alle 15 a Trento

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige FNSI presentano l’iniziativa “L’Altro Archivio” in una doppia conferenza stampa:

Lunedì 25 novembre 2025

a Bolzano alle 10.30, nella sala della Confesercenti (via Roma 80/A) e

a Trento alle 15, alla Fondazione Caritro (via Calepina, 1, Trento)

Il progetto si propone di fornire un set di immagini da utilizzare e a cui ispirarsi per costruire una narrazione iconografica rispettosa, libera da pregiudizi e discriminazioni verso le vittime. Questo strumento vuole promuovere nei media una scelta consapevole delle fotografie utilizzate, con l’intento di rappresentare correttamente il fenomeno in tutte le sue sfaccettature.

Alle conferenze stampa interverranno il segretario del Sindacato Rocco Cerone, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Gianfranco Benincasa, le consigliere che hanno ideato e seguito il progetto Gianna Zortea, Alessandra Saletti, Isabella Cherubini, i fotografi coinvolti Manuela Tessaro e Alessio Coser, insieme alle associazioni, agli esperti e alle esperte che hanno partecipato alla costruzione del progetto e che lo hanno sostenuto. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro Studi interdisciplinari di genere dell’Università di Trento.

Le colleghe e i colleghi giornalisti sono cordialmente invitati.