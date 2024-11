ORDINE COMMERCIALISTI E L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI * “ECCELLENZE DEL NORD EST, LE IMPRESE PIÙ DINAMICHE”: «IL ROADSHOW A TRENTO, OGGI 28/11»

07.59 - giovedì 28 novembre 2024



Eccellenze del Nord Est: a Trento la quarta tappa del roadshow sulle imprese più performanti del Triveneto. Focus su sostenibilità, innovazione e sviluppo economico territoriale.

Giovedì 28 novembre a Trento si terrà la presentazione del focus sull’economia del territorio, con l’analisi sulle performance di oltre 7 mila società società di capitali del trentino curata dall’Ordine dei Commercialisti con l’Università Ca’ Foscari: non solo i fatturati, ma anche gli indicatori economico-finanziari sintetizzati nei parametri dell’Indice Sintetico di Performance – ISP per evidenziare le imprese più dinamiche del territorio.

Dopo il lancio di Venezia e le tappe di Belluno e Pordenone arriva a Trento “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche” il roadshow per presentare in sette tappe l’analisi sulle performance delle società di capitali del Triveneto e della provincia di Trento, realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento – Rovereto, Treviso e Venezia con l’Università Ca’ Foscari come partner scientifico e Banca Ifis main partner.

L’appuntamento giovedì 28 novembre 2024 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in diretta streaming sul sito web de Il T Quotidiano e in presenza alla Cantina Rotari di Mezzocorona (TN).

Dopo i saluti di Mattia Hauser sindaco di Mezzocorona, di Monica Baggia assessora all’urbanistica e allo sviluppo economico del Comune di Trento e di Raffaella Ferrai presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, sarà il commercialista Michele Brun a presentare l’analisi sulle performance delle oltre 7 mila società di capitali della provincia autonoma di Trento, attraverso gli otto indicatori di eccellenza che compongono l’Indice Sintetico di Performance – ISP.

Sarà un pomeriggio focalizzato sull’analisi e il confronto: non solo un’attenzione alle performance economico-finanziarie, ma anche un approfondimento sui fattori chiave che posizionano le società di capitali del Trentino e del Triveneto come leader nei rispettivi settori. Grazie agli interventi di imprenditori, manager, professori ed esperti d’impresa, si metteranno in relazione i dati con le strategie di crescita aziendale, evidenziando il ruolo della sostenibilità e dell’innovazione per lo sviluppo economico del territorio.

Un confronto, condotto da Margherita Montanari, giornalista de Il T Quotidiano, che si aprirà con gli interventi di Michele Cascarano capo della divisione analisi e ricerca economica territoriale, filiale di Trento di Banca d’Italia e di Ericka Costa professoressa ordinaria di Economia Aziendale Università degli Studi di Trento.

A seguire il dialogo tra le categorie economiche, professionali e dell’innovazione sullo stato dell’economia trentina con la tavola rotonda a cui interverranno Silvia Arlanch vice presidente di Confindustria Trento con delega a energia e fonti rinnovabili e presidente

Dolomiti Energia S.p.A., Luigi Crema direttore Centro Sustainable Energy Fondazione Bruno Kesslee, Raffaella Ferrai presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto e Paolo Pretti direttore Generale Trentino Sviluppo S.p.A.

Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2024 analizza 110 mila bilanci delle società di capitali del Triveneto, lungo l’asse immaginario di 400 km da Bolzano a Trieste. Non solo i fatturati, ma anche gli indicatori economico-finanziari combinati nei parametri dell’Indice Sintetico di Performance – ISP, per evidenziare le società di capitali più dinamiche del panorama economico che abbraccia i 40 mila chilometri quadrati di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, sintetizzato nell’inserto distribuito con Il Gazzettino.

La presentazione di Trento – organizzata con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Mezzocorona, il Comune di Trento e la Camera di Commercio di Trento – è realizzata con il sostegno del main partner Banca Ifis.

Le prossime tappe di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2024 saranno: Rovigo il 29/11 “Attività a gestione familiare nell’era della trasformazione digitale tra innovazione tecnologica e strumenti digitali performanti. Digital Transformation nei Family Business”; Padova 03/12 “Family Business 5.0: strategie di digital transformation per la continuità nell’impresa familiare” e l’ultima tappa a Treviso il 5/12 “Il potere delle reti: sostenibilità e aggregazione per il successo competitivo“ .

La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata, per iscrizioni: www.odctrento.it