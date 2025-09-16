ORDINE AVVOCATI – TRENTO * “MICHELETTO D’ORO”: «40 ANNI DI PROFESSIONE – RICONOSCIMENTI A, PATRIZIA CORONA – GIACOMO MERLO – LUIGI OLIVIERI – GIUSEPPE PONTRELLI – PAOLO PONTRELLI – ANDREA RADICE – LINO ROSA – MAURIZIO WEGHER»

20.56 - martedì 16 settembre 2025

Desidero informarVi, confidando nella cortese pubblicazione della notizia, che l’11 settembre scorso si è svolta presso l’Aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Trento la cerimonia per raccogliere l’impegno solenne dei nuovi iscritti all’Albo degli Avvocati di Trento che hanno superato l’esame di abilitazione nell’ultima sessione e anche per la presentazione degli iscritti all’Albo nell’anno 2025 che hanno già prestato tale impegno.

Hanno prestato davanti al Consiglio dell’Ordine l’impegno solenne ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito le Avvocate Anna Dallafior, Marta Peloso e Giuliana Perna, mentre si sono presentati al Foro, alla Magistratura e alla Comunità, avendo già prestato l’impegno solenne, gli Avvocati Magdalena Cogo, Anna Depaoli, Camilla Franch, Ernesta Frigo, Ivan Giacomuzzi, Aleardo Masè e Emanuele Zoller.

Nell’occasione è stato anche conferita l’onorificenza del “Micheletto d’Oro”, quale segno di riconoscimento e riconoscenza, agli Avvocati del nostro Foro che hanno raggiunto nel corso dell’ultimo anno il traguardo dei quarant’anni di iscrizione all’Albo: si tratta di Patrizia Corona, Giacomo Merlo, Luigi Olivieri, Giuseppe Pontrelli, Paolo Pontrelli, Andrea Radice, Lino Rosa e Maurizio Wegher.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno assistito numerosi Colleghi oltre ad amici e parenti dei festeggiati, dopo il discorso introduttivo del Presidente del Consiglio dell’Ordine sono intervenuti – a testimonianza degli ottimi rapporti tra il Foro trentino e la Magistratura – il Presidente della Corte di Appello di Trento dott. Eugenio Gramola e il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dott. Andrea Fraioli. Ha preso la parola anche la Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv.ta Patrizia Corona, mentre è stata data lettura dal Presidente dell’Ordine un messaggio della componente laica del CSM Avv.ta Claudia Eccher, pure iscritta al nostro Ordine.

La cerimonia è stata preceduta, alle ore 10, da una dimostrazione della competizione nazionale di retorica “Scacco d’atto” riservata ai praticanti avvocati. Da alcuni anni, infatti, la Scuola forense di Trento partecipa con successo a tale torneo, che coinvolge numerose Scuole forensi italiane, e quattro allieve della nostra Scuola hanno dato vita ad una molto apprezzata disputa su due tracce, una di diritto civile e una di diritto penale.

