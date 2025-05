ORDINE ARCHITETTI – TRENTINO * ADUNANZA 2025: « FOCUS SU EQUO COMPENSO, TERRITORIO E FUTURO DELLA PROFESSIONE»

18.10 - giovedì 8 maggio 2025

Ieri pomeriggio a Riva del Garda l’Adunanza dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trento Con 1.142 scritti e un trend di stabilità, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trento non registra per ora il calo riscontrato a livello nazionale, che potrebbe tuttavia farsi sentire nei prossimi anni anche nella nostra provincia. I tavoli istituzionali, con particolare riferimento alla questione dell’equo compenso, sono stati in questi mesi fra i principali settori di impegno del Consiglio dell’Ordine, senza dimenticare le iniziative di approfondimento culturale e di incontro con la comunità.

Se n’è parlato nel tardo pomeriggio di ieriall’Adunanza Generale dell’Ordine, che ha avuto luogo al Centro Congressi di Riva del Garda nella cornice di “REbuild”, l’evento sull’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito. I lavori si sono aperti con la relazione del presidente dell’Ordine Marco Piccolroaz.“Tra le sfide principali di questa prima parte del 2025 – ha detto il presidente – v’è la definizione del disciplinare che regola le gare per i servizi di architettura e ingegneria con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Un tavolo che si è sviluppato nel corso degli ultimi sei mesi e che sta arrivando a conclusione con un riscontro che ci soddisfa.”

La questione codice contratti e correttivo è stata approfondita dall’avvocato Piero Costantini, ma si è parlato anche della legge provinciale per il governo del territorio in relazione alla disciplina delle distanze e al decreto-legge “Salva Casa”. Temi, questi, al centro di diversi tavoli con la Provincia. Intenso anche il dialogo con il Comune di Trento per quanto riguarda il piano regolatore e la nuova sede dell’Ordine, prevista presso l’ex mensa S. Chiara. L’assemblea si è chiusa con l’approvazione del bilancio consuntivo 2024.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trento è costantemente impegnato anche nell’organizzazione di iniziative editoriali e sul territorio per approfondire le tematiche di interesse professionale e per favorire il dialogo con la comunità, spesso in sinergia con il tessuto associativo, culturale e formativo locale e nazionale, in particolare con il Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea e con l’Associazione Giovani Architetti del Trentino. Fra le iniziative, la rivista dell’Ordine “a”, le escursioni alla scoperta del territorio e la rassegna “Open!”, che a metà giugno vedrà aprirsi al pubblico gli studi degli iscritti all’Ordine aderenti all’iniziativa. Info su