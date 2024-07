ORDINE ARCHITETTI PPC – TRENTINO * URBANISTICA: «URGENTE UNA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, PER IL FUTURO DEL TERRITORIO» (VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE PICCOLROAZ)

08.59 - venerdì 19 luglio 2024

Urbanistica, urgente una programmazione strategica per il futuro del Trentino. Una visione complessiva per armonizzare tutela e valorizzazione del territorio, sviluppo turistico ed emergenza residenziale. Elaborare una programmazione di lungo periodo rispetto alla tutela, alla gestione e allo sviluppo del territorio compatibile con le necessità abitative, con la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e con la vocazione turistica del Trentino. Una visione necessaria che al momento sembra mancare, lasciando spazio ad interventi saltuari da parte del governo provinciale; “aggiustamenti normativi” che non rispecchiano un’analisi preventiva e approfondita delle reali esigenze del territorio e della comunità che lo vive.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento esprime preoccupazione rispetto ai recenti orientamenti dell’esecutivo provinciale, con riferimento non solo al possibile utilizzo dei terreni agricoli di pregio per strutture ricettive di lusso (delle quali non si intravede la necessità), ma anche ai propositi normativi relativi ai centri storici. Interventi disorganici che, secondo l’Ordine, non interpretano le linee guida del Piano Urbanistico provinciale del 2008, creano confusione e incertezza e, soprattutto, non si inseriscono in una progettualità strategica capace di guardare non solo al presente ma anche al futuro del Trentino.

A quasi un anno dall’insediamento dell’attuale Giunta provinciale, l’Ordine degli Architetti rileva la mancanza di una concreta collaborazione fra la Provincia e i soggetti a vario titolo interessati e competenti rispetto a queste tematiche. Sullo sfondo, le difficoltà in cui versa il Servizio Urbanistica della PAT, che non sembra essere più centrale nell’analisi e concretizzazione delle strategie di governo e sviluppo del territorio.

“Appare quindi necessario – afferma il presidente dell’Ordine Marco Piccolroaz – procedere verso una ridefinizione complessiva della materia, intervenendo innanzitutto sul PUP del 2008 per disegnare il Trentino del futuro contemplando, non ultima, una proposta organica riguardo alle politiche per la casa. È inoltre fondamentale, fra le altre sfide, pianificare uno sviluppo turistico sostenibile e compatibile con il nostro patrimonio ambientale, coerente con i contenuti e con i valori che caratterizzano la comunicazione che promuove il territorio.”

L’Ordine degli Architetti auspica quindi l’avvio immediato di un tavolo di lavoro teso a un reale confronto fra i diversi stakeholder, al fine di valorizzarne le competenze, coglierne i suggerimenti e intraprendere un percorso di amministrazione ragionata e consapevole della materia urbanistica, tema di assoluta rilevanza non solo per gli addetti ai lavori ma per l’intera comunità. “Attendiamo pertanto – aggiunge il presidente Piccolroaz – una convocazione a breve da parte dell’assessore provinciale Gottardi per condividere in modo propositivo le sfide che riguardano il futuro del nostro territorio.”