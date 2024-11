ORDINE ARCHITETTI PPC PROVINCIA TRENTO * 30MO COMPLEANNO “CITRAC“: «PRESENTATO IL NUMERO SPECIALE DELLA RIVISTA, RIPERCORSE LE INIZIATIVE DEL CIRCOLO»

20.29 - domenica 17 novembre 2024

Trent’anni del Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, numero speciale della rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento. È dedicata al 30° compleanno del Citrac, Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea, la parte monografica del primo numero del 2024 di a, rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento.

Il nuovo numero della rivista, presentato nei giorni scorsi agli iscritti all’Ordine nello Spazio Alpino SAT, mette in risalto il ruolo e ripercorre la storia e le iniziative del Circolo, i momenti più rilevanti e le relazioni attivate, i protagonisti e il contributo al dibattito locale sull’architettura con uno sguardo rivolto al futuro. Affiancano la monografia un dossier fotografico di Marco Introini relativo a due architetture moderne situate a Madonna di Campiglio e contenute nell’Atlante trentino dell’architettura del Novecento e un approfondimento sulla partecipazione di due studi trentini all’edizione 2024 del Workshop WAVE, promosso dall’Università Iuav di Venezia.

“L’obiettivo di questo numero della rivista – afferma il direttore di a Davide Fusari – è tracciare uno spaccato della cultura architettonica trentina e dei modi in cui essa si manifesta sul territorio. L’occasione del 30° compleanno del Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea è stata colta non tanto per raccontarne la storia, ma per costruire un affresco che ne metta in evidenza i tratti caratterizzanti: i personaggi, le relazioni intercorse, le aperture al mondo locale ed extra locale. Ciò andando a comprendere come in trent’anni di attività il Circolo sia stato in grado di portare le migliori energie trentine verso l’esterno e andare a cercare le migliori energie dell’arco alpino per portarle qui e aiutare gli architetti trentini a crescere.”

Alla presentazione della rivista sono intervenuti, fra gli altri, anche Sergio Giovanazzi, fondatore nel 1993 del Citrac, il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento Marco Piccolroaz e una nutrita presenza di iscritti all’Ordine. La rivista a costituisce un’esperienza corale di approfondimento ed esplorazione su tematiche di interesse professionale, lette entro uno sguardo ampio che le collochi in un dibattito aperto a sguardi interdisciplinari, desideroso di confrontarsi con territori vicini e lontani. Un laboratorio di riflessione fatto di incontri, momenti di condivisione, seminari di approfondimento, visite sul campo che, per quanto possibile, precipitano poi sulla carta stampata.