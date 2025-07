OPI – ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE / TRENTINO * DDL ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: «BENE LO STANZIAMENTO, ORA MASSIMA ATTENZIONE ALL’INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ »

16.40 - giovedì 17 luglio 2025

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche: bene lo stanziamento nel DDL di assestamento di bilancio, ora massima attenzione all’indennità di specificità infermieristica

Esprimiamo soddisfazione per l’impegno assunto dalla politica trentina, che si sta concretizzando, nell’ambito del DDL Assestamento di bilancio – in discussione nei prossimi giorni in Consiglio Pro-vinciale – attraverso lo stanziamento di risorse significative per intervenire sui livelli retributivi de-gli infermieri.

Si tratta di una misura da tempo sostenuta dall’Ordine, che rappresenta un passo nella giusta dire-zione: riconoscere in modo tangibile le competenze, le responsabilità e il ruolo fondamentale che gli infermieri esercitano ogni giorno all’interno del Servizio Sanitario Provinciale. Desideriamo esprimere un ringraziamento al Presidente Maurizio Fugatti e all’Assessore Mario Tonina, per l’attenzione dimostrata nei confronti delle istanze degli infermieri.

Auspichiamo ora che questo primo importante segnale trovi piena attuazione, estendendosi a tutto il personale infermieristico della Provincia, compresi gli infermieri di RSA e che le direttive della Giunta Provinciale si traducano in un effettivo e sostanziale rafforzamento dell’indennità di specifi-cità infermieristica. Tale indennità, istituita con Legge 178/2020, rappresenta infatti uno strumento giuridico fondamentale per il riconoscimento della specificità della professione infermieristica e del suo contributo insostituibile alla salute dei cittadini e alla tenuta complessiva del sistema sani-tario.