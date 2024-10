ONDA POPOLARE * TRENTO – ELEZIONI COMUNALI: FILIPPO DEGASPERI E GIULIANO PANTANO, «CON NOI GIULIA BORTOLOTTI – GIULIA DEGASPERI – ALESSIA TARTER – LUCA ECCEL – ALESSIO TOMASI – MAURIZIO BONMASSARI»

13.06 - mercoledì 23 ottobre 2024

Onda popolare cresce con importanti adesioni. Nata come alternativa ai vecchi poli partitici, Onda popolare ha dimostrato con coerenza che un diverso modo di rapportarsi con i cittadini e di lavorare sul territorio è possibile. Ha riunito intelligenze ed esperienze attorno ad una libertà di pensiero svincolata da opportunismi e convenienze.

Anche per questo Giulia Bortolotti (presidente della circoscrizione di Meano -nella foto-), Giulia Degasperi (già presidente della circoscrizione di Sardagna) e Alessia Tarter (presidente della circoscrizione di Villazzano) hanno coraggiosamente scelto di aderire al percorso di Onda popolare verso le elezioni comunali del maggio 2025.

Questo il loro pensiero:

“Nel nostro percorso personale, professionale e politico, abbiamo maturato un’esperienza che, come Presidenti di Circoscrizione, vogliamo mettere ancora a disposizione, avendo ravvisato la necessità di una politica fatta in modo diverso, dove ascolto e partecipazione della città e dei sobborghi siano espressioni reali e il rispetto per il ben comune e l’interesse pubblico siano realizzati in azioni concrete.

Nel progetto di Onda popolare abbiamo trovato dei principi fondanti e dei criteri obiettivi. Siamo contente di poter essere parte di un progetto aperto e civico che potremo costruire insieme, con valori e idee in cui ci riconosciamo e una capacità di mettere in campo proposte costruttive e propositive che tengano conto delle peculiarità della città e delle circoscrizioni”.

Con Giulia Bortolotti, dalla circoscrizione di Meano, approdano ad Onda popolare anche Luca Eccel (presidente commissione territorio), Alessio Tomasi e Maurizio Bonmassari.

Ringraziamo presidenti e consiglieri per l’impegno e l’autonomia con cui hanno portato avanti il mandato, sicuri che il loro contributo sarà determinante e rimaniamo aperti a future ulteriori convergenze con soggetti e forze civiche disposte a superare i personalismi in favore dell’interesse di Trento e dei trentini.

Filippo Degasperi Onda

Giuliano Pantano Unione Popolare