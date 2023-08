ONDA ALTO GARDA E LEDRO * CICLOVIA: «  SCONCERTO PER UN’OPERA CHE STA PER CAMBIARE IN MANIERA IRRECUPERABILE PAESAGGIO E VIVIBILITÀ »

09.16 - martedì 8 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Apprendiamo dalla stampa che andrà in appalto il tratto della Ciclovia del Garda trentino occidentale dal confine con Brescia per una lunghezza di 120 metri.. La spesa prevista è di circa 2.150.000 euro per costruire un tratto a sbalzo della larghezza di quasi 5 metri, sospeso sopra il lago, che prolunga in territorio trentino la passerella di Limone.

Se la stessa modalità costruttiva sarà estesa all’intero tratto occidentale, arriveremo ad un costo complessivo del collegamento confine con Limone – Riva (circa 9 chilometri) di gran lunga superiore ai 100 milioni di euro. Se poi estendiamo il ragionamento anche alla sponda orientale il costo supererebbe abbondantemente i 200 milioni di euro, cui naturalmente si dovranno aggiungere notevoli costi di manutenzione per garantire funzionalità e sicurezza in un tratto così esposto e soggetto a frane e crolli.

Per la precisione, costi a carico del contribuente trentino e solo in piccola parte del PNRR.

Dichiariamo subito che siamo favorevoli alla realizzazione delle piste ciclabili e alla ciclovia del Garda, come spazio di vivibilità per i residenti e come opportunità di svago per gli ospiti, stranieri e non. Il tema, quindi, non è il ‘cosa’, su cui siamo d’accordo, ma il ‘come’. La ciclabile che i cittadini si aspettano è un percorso dolce, non monotono ma vario, da affrontare in maniera lenta e piacevole, godendo a volte della vista del lago, altre del fresco del bosco. Non una pista dove sfrecciare velocemente.

Ormai tutti concordano sul fatto che il tema della sostenibilità non possa più essere solamente uno slogan privo di significato, ma dovrebbe orientare pragmaticamente le nuove linee di pianificazione. Abbiamo già assistito negli anni alla realizzazione di piccoli tratti di pista ciclopedonale (Torbole-Riva e Limone) che hanno portato con sé un aumento indiscriminato del carico su tratti di territorio già di per sé saturi, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Nel nostro duplice ruolo di amministratori locali e di Candidati per la lista Onda, non possiamo esimerci dall’esprimere il nostro sconcerto davanti ad un’opera che sta per cambiare in maniera irrecuperabile sia la linea del paesaggio, sia la vivibilità della nostra area.

Le domande che, come candidati e amministratori ci poniamo sono quelle che ci pongono i cittadini che incontriamo in questi giorni ai gazebo e nei vari momenti di incontro. È proprio necessario realizzare così la nostra ciclabile, sfregiando in maniera indelebile la linea di quella falesia a picco sul lago? Non è che una frana (e sappiamo quante ne sono cadute!) metterà a rischio la vita di persone e un imponente investimento di denaro?

È davvero sostenibile, a livello ambientale e sociale un investimento di tale portata considerando che la tutela paesaggistica del nostro bellissimo ambiente passa anche dalla semplice salvaguardia dello stato naturale che da tempo immemore ha colpito ed affascinato tutte le persone che sono state ospiti sul nostro territorio? Non corriamo forse il rischio che attrarre nuovi flussi turistici possa aggravare ulteriormente tutte quelle problematiche che i cittadini dell’Altogarda vivono quotidianamente?

Non c’è un’alternativa? In realtà un’alternativa ci sarebbe ed è il “percorso su lago”, gestito magari in collaborazione con Navigarda, almeno per i tratti ad elevatissimo costo, a pesante impatto paesaggistico e a forte rischio idrogeologico.

Investimenti zero, lavoro garantito, ambiente e paesaggio rispettati, modalità di percorso differenti e varie.

Anche l’Alta Via del Garda potrebbe essere un’interessante alternativa in grado di far conoscere piccoli luoghi incantevoli e fuori dai percorsi più frequentati dalla massa turistica.

*

Gruppo Onda Alto Garda e Ledro

/

Giovanna Chiarani Giovanni

Johnny Perugini

Letizia Vicari

Umberto Cristofari

Sara Battistella