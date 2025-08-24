ON. URZÌ (FDI) * TRENTINO – CASI DI “RAVE PARTY”: “ATTIVERÒ GLI STRUMENTI ISPETTIVI, I RADUNI ERANO ILLEGALI”

15.25 - domenica 24 agosto 2025

In relazione agli almeno due episodi di presunto rave party di cui si è avuto notizia fra il periodo ferragostano e oggi in Trentino (l’ultimo è stato segnalato sempre in zona Maranza di Trento proprio in questa domenica) attiverò gli strumenti ispettivi presso il ministero dell’Interno per avere un quadro dettagliato delle azioni di indentificazione meritoriamente messe in atto dalle autorità di polizia di Stato, trattandosi di raduni illegali.

Nulla osta ovviamente al divertimento dei giovani ma questo deve avvenire in una cornice di legalità tanto più dopo il varo della normativa voluta dal governo Meloni che punisce chi occupa terreni privati o publici per raduni musicali non autorizzati facendo il più delle volte scempio della natura e delle cose custodite. I vigili del fuoco volontari sono dovuti effettivamente intervenire da quanto viene riportato anche per spegnere falò in radure del bosco con grave pericolo di innesco incendi.

Con riconoscenza verso l’attività spesso silenziosa e sotto traccia delle autorità di polizia statali ora osserveremo con grande scrupolo lo sviluppo dell’azione giudiziaria perchè solo pronunciamenti rigorosi da parte della Giustizia possono permettere il diffondersi di una cultura della legalità e del rispetto verso la cosa pubblica e gli altri.

Elementi assenti in queste manifestazioni clandestine.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto