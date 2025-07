ON. URZÌ (FDI) * STATUTO DI AUTONOMIA: «AL VIA IN COMMISSIONE LA RIFORMA, SAREMO GARANTI DEL PERCORSO»

17.17 - mercoledì 16 luglio 2025

È ufficiale, la riforma dello statuto in commissione, Urzì (FdI): noi garanti. C’è la piena ufficialità: la prossima settimana inizierà, dopo la formale assegnazione del provvedimento alla Prima commissione affari costituzionali della Camera, la discussione della riforma costituzionale dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

Su mia richiesta, per conto di Fratelli d’Italia, questa mattina in ufficio di presidenza di Commissione si è condiviso chela trattazione sarà immediata, non si attenderanno tempi morti.

Ora sarà previsto l’incardinamento, seguirà la richiesta ai gruppi di proporre eventuali richieste di audizione, ci sarà successivamente la discussione generale e poi l’assegnazione di un tempo congruo per presentare eventuali emendamenti. Si esclude tendenzialmente che questi vengano dalla maggioranza considerato che il testo è frutto di una intesa che ti ha già coinvolto le espressioni territoriali e di governo.

Terminata la discussione in commissione, prevedibilmente a settembre o al massimo ottobre (dipenderà dal numero di audizioni e dal numero di emendamenti) il testo transiterà in aula per la prima deliberazione, e a seguire in Senato.

Fratelli D’Italia ha annunciato l’intenzione di essere garante della procedura di riforma costituzionale.

Lo ha dichiarato onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della camera