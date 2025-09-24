ON. URZÌ (FDI) * SOCIAL: «ATTRAVERSO IL MIO PROFILO FACEBOOK SONO STATO MINACCIATO DI MORTE, NON MI FERMERANNO»

13.09 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Urzì “crepa”! Eh no, non bastano neanche le minacce personali che ho ricevuto via social attraverso il profilo Facebook di un sedicente Mammoth che si dichiara bolzanino residente a Bologna. Non arretreremo, non arretrerò di un millimetro di fronte a quella parte di sinistra sempre più orientata a cercare lo scontro fisico come tante, troppe piazze italiane ieri hanno dimostrato.

Ho meritato l’invito a crepare condito di turpiloquio per avere denunciato l’atto di intimidazione e barbarie che ha colpito il Consiglio comunale di Bolzano (con le minacce a 22 consiglieri che non hanno votato come voleva la Sinistra).

Colpevoli di cosa i 22 consiglieri comunali del centro destra definiti “vermi”? Di avete chiesto alla sinistra di esprimersi anche contro Hamas, quella organizzazione terroristica che trattenendo da anni gli ostaggi del 7 ottobre si é assunta la responsabilità morale di avere scatenato la reazione indubitabilmente abnorme e drammatica di Israele a Gaza.

Ora si abbia la capacità di tornare a pesare gesti, parole ed azioni. Fermiamo l’escalation di odio che attraversa la nostra società. Il Mammoth Klava che mi augura di crepare veicola sui canali social immagini di personaggi lugubri incappucciati che lanciano strali anche contro l’ex questore di Bolzano Sartori e le forze di polizia. Allergici alle regole della convivenza. Pronti a menare le mani.

Una sinistra da cui la stessa sinistra nelle istituzioni invece di scenderci in piazza assieme dovrebbe prendere le distanze. Rimane una certezza: la libertà di pensiero non si reprime e non basta la minaccia a crepare a farci cambiare idea su dove stia la civiltà e dove la prevaricazione.

Ancora una volta solidarietà per l’intimidazione subita ai 22 consiglieri comunali di Bolzano. O ci vogliono fare crepare tutti?

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige