ON. URZÌ FDI) * RIFORMA STATUTO AUTONOMIA TRENTINO ALTO ADIGE: «GRANDE EQUILIBRIO, A VANTAGGIO DI TUTTI I GRUPPI LINGUISTICI»

15.00 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con l’annuncio del ritiro delle due proposte di Legge di riforma dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige a prima firma del deputato Steger abbinate alla proposta del governo approvare nelle scorse ore alla camera (e che avrebbero potuto determinare un rinvio ai consigli regionale e provinciali di Bolzano e Trento per l’espressione dei relativi pareri con allungamento significativo dei tempi) sì è superato un primo scoglio procedurale importante.

Quindi la riforma dello Statuto ha potuto essere questa mattina incardinata in prima Commissione Affari Costituzionali della Camera con l’esposizione come relatore di maggioranza della relazione.

In sede di successivo Ufficio di presidenza di Commissione ho proposto di terminare il dibattito generale già nel corso della prossima settimana, per poter poi passare alla fissazione dei termini per la presentazione di eventuali emendamenti.

Insomma accompagnando passo a passo il provvedimento già oggi si sono fatti passi in avanti importanti per il contenimento dei tempi senza privare, ovviamente, la commissione di tutti gli spazi utili per una discussione compiuta sulla grande riforma.

Su di essa va detto che per la prima volta contiene misure di grande equilibrio a vantaggio di tutti i gruppi linguistici nell’interesse di un’autonomia in grado di poter esercitare i suoi pieni poteri ma anche di essere utile raccordo con le funzioni statali e soprattutto con il riconoscimento di nuove opportunità per tutte le comunità che risiedono sul territorio della regione e in particolare in provincia di Bolzano.

Non posso non rilevare con un certo orgoglio come il riconoscimento del ruolo di relatore di maggioranza del provvedimento corona un serrato impegno di accompagnamento del testo di riforma nei lunghi mesi della trattativa tra Roma, Bolzano e Trento.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, relatore della riforma costituzionale dello statuto della Regione Trentino Alto Adige.