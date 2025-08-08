Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

ON URZÌ (FDI) * MAIL DIFFAMATORIE: «DIFFUSE IN MODO SISTEMATICO DA CASELLA ANONIMA, LA NOSTRA DENUNCIA ALLA POLIZIA DI STATO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.38 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Ci viene segnalato che in queste ore sono diffuse in modo sistematico da una casella anonima di posta elettronica comunicazioni diffamanti nei confronti di Fratelli d’Italia, dirigenti di Fratelli D’Italia ed altri esponenti della vita pubblica trentina.

E non è la prima volta che accade.

La gravità della azione, soprattutto per la capacità di manipolazione dei contesti richiamati al solo fine di colpire l’onorabilità di Fratelli d’Italia e con una singolare sincronizzazione con altre polemiche politiche, ci impone l’obbligo di denunciare all’autorità di polizia la campagna anonima che non può lasciare indifferenti.

Saranno assunte tutte le iniziative utili ad individuare mandanti e manipolatori materiali.

Si comunica quanto sopra anche alla pubblica informazione perché sia essa stessa informata sulla qualità diffamatoria verso FdI della anonima campagna in atto avendo il dovere morale il partito di assumere ogni atto utile a tutela propria per la diffusione attraverso ogni mezzo di questi contenuti se privi di verifica e in assenza di interesse pubblico.

Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.