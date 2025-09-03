ON. URZÌ (FDI) * LEGGE ELETTORALE: «IN TRENTINO NO AL PROPORZIONALE PURO, IL MODELLO ALTOATESINO NON È ESPORTABILE»

12.39 - mercoledì 3 settembre 2025

Riflessione sulla legge elettorale trentina e il raffronto con il sistema altoatesino. Nei giorni scorsi nelle pieghe del dibattito sull’ipotesi di introduzione del sistema elettorale proporzionale sono affiorati dei riferimenti, a dir poco fuorvianti, alla legge elettorale in vigore per l’elezione del Consiglio provinciale di Bolzano.

A prescindere da una certa mitizzazione del quadro politico in Alto Adige va richiamato un tema di fondo: la rappresentanza proporzionale in Provincia di Bolzano è prevista dallo statuto di autonomia per garantire la più assoluta e per quanto possibile fedele rappresentatività dei gruppi linguistici, in particolar modo di quello di minoranza locale, ossia italiano, che altrimenti con un maggioritario rimarrebbe schiacciato dagli eletti del gruppo linguistico maggioritario, ossia tedesco.

L’unica deroga concessa nel tempo è stata quella per il riconoscimento del diritto di tribuna del gruppo ladino, a prescindere dalla consistenza statistica. E non propriamente con il migliore dei sistemi perché assegna l’eletto non al ladino scelto dai ladini ma al ladino con il maggior numero di preferenze nel partito più grosso, ossia ad oggi la Svp.

I tentativi, anche solo di modificare in sede parlamentare (lodo Alfreider) il vincolo proporzionale puro furono solennemente cassati proprio per evitare la distorsione nella rappresentanza linguistica. Si pensi che nella ripartizione dei seggi non è applicato nemmeno il metodo d’Hondt che privilegia la distribuzione a favore dei partiti che hanno preso più voti. Il proporzionale è puro al 100%.

Il mito della stabilità di governo è legato però ad una epoca in cui la Svp prendeva la maggioranza assoluta dei seggi e di volta in volta sceglieva (perché lo statuto prevede la partecipazione obbligatoria degli italiani) il partner più conveniente. Ovviamente quello più accondiscendente. Per cui da sempre sono stati prima quelli senza collocazione ideologica ma solo di pura convenienza opportunistica e poi di sinistra. C’era stabilità quando la Svp aveva la maggioranza assoluta e gli italiani cooptati dalla Svp stavano zitti per non perdere il posto.

Da ciò deriva la crisi di rappresentatività degli Italiani in Alto Adige negli ultimi decenni che ha trovato infine riscatto nel voto in FdI.

La situazione del passato si è modificata lentamente con la progressiva riduzione della rappresentanza Svp dalla maggioranza assoluta di un tempo sino ai 15 consiglieri attuali. Con maggioranza prevista a 18.

Proprio questa esigenza di composizione di una maggioranza ha creato le condizioni per la prima volta di una coalizione di ben cinque partiti (rompendo il tabù della partecipazione al governo di un tedesco non Svp, con Ulli Mair!), e fra questi anche quelli del centrodestra italiano (FdI e Lega). Ma il centrodestra Italiano è entrato questa volta in giunta non solo per un patto di coalizione, rivoluzionario, ma anche perché è previsto l’obbligo di partecipazione di italiani.

Senza questo vincolo la Svp avrebbe in linea teorica potuto di principio orientarsi verso partner di coalizione solo tedeschi.

Il proporzionale in Alto Adige garantisce quindi la rappresentatività del territorio solo ed esclusivamente in considerazione del vincolo statutario della rappresentanza dei gruppi linguistici. Non è garanzia di rispetto dell’orientamento del voto politico ma degli equilibri etnici. Nel passato per decenni per esempio hanno governato gli italiani che contavano meno elettoralmente perché cooptati. E la maggioranza di quelli eletti dagli italiani stavano all’opposizione. E questa è la distorsione di un sistema proporzionale (altoatesino) che non garantisce a chi viene votato di governare perché tutti gli altri si possono mettere d’accordo per escluderlo.

Il contrario del riconoscimento della sovranità popolare. L’applicazione sic et simpliciter senza una analisi consapevole del modello proporzionale altoatesino altrove, ad iniziare dal Trentino , semplicemente non trova alcuna giustificazione perché in Alto Adige c’è il dovere di tutela delle particolarità dei gruppi linguistici, altrove si tradurrebbe in uno strumento di parcellizzazione della rappresentanza politica che va nella direzione totalmente opposta a quella della stabilità che trova la sua forza nella proposta di un programma politico su cui richiedere il consenso popolare.

È la ragione per cui in nessuna altra regione un sistema proporzionale è stato riesumato dalle paludi della prima Repubblica.

Fratelli D’Italia come ribadito dal gruppo consiliare provinciale trentino e dal partito non ha nonostante questo alcuna pregiudiziale nel discutere di qualunque soluzione, ma partendo da un presupposto fondamentale: le alleanze di programma si fanno prima del voto, i cittadini devono sapere chi li governerà, quindi anche un puramente ipotetico sistema di base proporzionale dovrebbe come dato minimo contenere i collegamenti di lista per la ripartizione dei seggi (quindi un programma unico) e un premio di maggioranza per la coalizione vincente. Che poi è un sistema molto simile all’attuale. Si può poi discutere della presentazione prima delle elezioni di un candidato presidente o meno, questo ci interessa meno, ma un dato di fatto non cambia: senza Fratelli D’Italia non ci potrà essere un governo di centrodestra. Nè FdI è disposto a sostenere alcun governo non votato dai cittadini che premi chi ha perso e penalizzi chi ha vinto.

Nè ha la smania di governare a tutti i costi: per esempio noi siamo stati gli unici a non accettare un governo nazionale con il Pd ed Cinque Stelle. Sarà così anche in Trentino. Fratelli D’Italia non mette poi sul tavolo sinora alcun nome di candidato presidente, se necessario si indicherà a tempo debito, ma sa benissimo in ogni caso coloro coloro non potranno mai esserlo. Nè come candidati designati prima del voto che come candidati dopo il voto. Su questo non abbiamo dubbi.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige