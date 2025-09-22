ON. URZÌ (FDI) * LEGA A PONTIDA: «PLAUSO AGLI ALLEATI, SI CONTINUERÀ A VINCERE SEMPRE SE UNITI»

17.07 - lunedì 22 settembre 2025

Lega a Pontida – Urzì (FdI): plauso agli alleati, si continuerà a vincere sempre, se uniti, FdI garante. Fa molto piacere l’adesione a Pontida di una delegazione anche dei nostri amici ed alleati leghisti trentini. La manifestazione é stata la bella riprova della complementarietà indissolubile delle componenti del centro destra che vince solo e sempre se unito. La stessa propria rielezione, celebrata dal presidente Fugatti, non si sarebbe mai realizzata nel 2023 senza Fratelli d’Italia, in particolare in Trentino dove il fondamentale apporto della Destra nazionale é stato dirimente sul piano dei numeri. E lo sarà anche in futuro per il nuovo futuro presidente.

Vince infatti sempre la squadra grazie alla forza di ogni sua componente. E una idea della complementarietà di tutte le forze della coalizione ancor più si é materializzata nei colori dei vessilli sventolati dagli amici leghisti, di tante regioni soprattutto del nord, comuni e territori. Tanti vessilli regionali, meno tricolori. Ecco, le piazze e le manifestazioni di Fratelli d’Italia sono viceversa piene proprio di Tricolori, la nostra bandiera nazionale, grande madre che accoglie ogni diversità regionale e la esalta.

Non può esserci un governo nazionale capace di reggere le grandi sfide internazionali da cui dipende anche il benessere dei territori e dell’autonomia, dove realizzata, senza la grande fede verso la Nazione come comunità di destino. Orgogliosi quindi di esserne testimoni e primi difensori, anche grazie al Tricolore che idealmente sventoliamo nel nostro cuore ogni giorno. Orgogliosi di FdI e Giorgia Meloni garanti di questo grande sogno nazionale e di governo che si completa grazie a tutte le componenti della coalizione.

Si vince tutti assieme. L’alternativa, inutile alternativa capace di materializzarsi solo quando la coalizione si infrange sugli egoismi e la presunzione di autosufficienza di una parte del tutto, é perdere tutti assieme.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige