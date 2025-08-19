ON. URZÌ (FDI): * GOVERNO: «LE DICHIARAZIONI CONTRO GIORGIA MELONI DELLA SINISTRA SULLA STAMPA SONO SCOMPOSTE E MISTIFICANTI»

17.51 - martedì 19 agosto 2025

Governo. Urzì ( FdI): dichiarazioni sinistra contro Meloni su stampa scomposte e mistificanti.

“Le dichiarazioni di tutto il solito coro ben “orchestrato” della Sinistra su presunte e ridicole allergie verso la stampa da parte del premier Meloni sono scomposte e al limite della volgarità. Sono un giornalista professionista prima che un deputato e ritengo che le pelose irritazioni di certa politica di opposizione siano ormai la dimostrazione della mancanza assoluta di argomenti da parte della Sinistra essendo il nostro Paese quello della più totale libertà di informazione, anche fondata su evidenti speculazioni come quella di queste ore.

Mistificare il rapporto onesto e trasparente, quotidiano, del premier Meloni con la stampa, anche quella palesemente schierata in modo pregiudizialmente antagonista, significa fare un torto proprio alla corretta informazione. Il tentativo goffo di sporcare di fronte alla opinione pubblica nazionale uno dei più alti successi in politica estera del nostro Paese (fra coloro che hanno segnato le tappe che stanno dando corso al processo di pace in Ucraina) coincide con l’abitudine ormai consolidata da parte dell’opposizione di non volere fare fronte comune nei momenti in cui l’Italia dovrebbe presentarsi unita come sistema di valori e di interessi.

La Sinistra con la speculazione tenta di colpire basso per fare male senza alcun costrutto all’immagine dell’Italia se non per ricordare di esistere”. Lo ha dichiarato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati.