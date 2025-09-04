ON. URZÌ (FDI) * EURAC: «INIZIATIVA SECESSIONISTA “MASCHERATA DA SCIENTIFICA”, CONTRARIA ALL’AUTONOMIA ED AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI»

18.04 - giovedì 4 settembre 2025

Promozione del secessionismo all’Eurac – Urzì (FdI): iniziativa mascherata da scientifica ma non si scherza con la Costituzione, gli Accordi internazionali e l’autonomia. Iniziativa politica ispirata al secessionismo e inneggiante al superamento dell’autonomia ospitata il prossimo 10 settembre presso l’Accademia europea (Eurac) – Urzì (FdI) respinge l’invito. Le motivazioni in una nota:

In relazione all’invito trasmessomi ribadisco di non avere alcun interesse nè alcuna ragione di intervenire ad una azione di promozione commerciale di un volume (“E se il Sudtirol diventasse uno stato”, edizioni Noiland, cofinanziato dall’assessorato provinciale alla cultura in lingua tedesca, ndr) che non sviluppa una analisi critica del quadro giuridico in cui è inserito il castello istituzionale autonomistico ma che prefigura uno scenario di ipotetico sconvolgimento dello stesso sulla base di tesi secessioniste che sono per loro natura antitetiche alla qualità democratica di altissimo profilo diplomatico insite nell’accordo internazionale fra Italia ed Austria che ha generato il complesso percorso che ha permesso la realizzazione di un miracolo in termini di pacificazione fra i gruppi linguistici che si chiama statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

Non gode di alcuna mia stima chi professa tesi pericolose e allo stato attuale di proiezione di sovvertimento di questo ordine costituzionale fondato su un accordo internazionale che ha portato pacificazione e benessere all’intera regione e in particolar modo alla provincia di Bolzano.

Non esiste alcuno scenario che possa ipotizzare il superamento della autonomia con la realizzazione di fantastiche indipendenze che vanno definite per quello che sono, ossia operazioni secessioniste che, lo ribadisco, sono contrarie alla democrazia, alla costituzione ed agli accordi internazionali su cui è fondata l’autonomia.

I contenuti delle dichiarazioni programmatiche raccolte nel sito Noiland.com sono chiare nell’afflato secessionista che si manifesta anche in dichiarazioni inaccettabili sul piano etico, politico e giuridico verso le autorità statali spagnole per il mancato riconoscimento della sovversiva unilaterale indizione di un referendum per la secessione della Catalogna che tutta l’Europa ed il mondo civile ha condannato e per cui i promotori sono stati tutti sottoposti ad azioni giudiziarie e severe condanne.

Il sito Noiland.com è un concentrato di omaggio ai principi della secessione. Non ha un valore scientifico quindi un’opera che si ispira alla negazione dei valori della convivenza e del rispetto reciproco che può realizzarsi e si è realizzato sulla base dell’autonomia.

Semmai l’organizzazione ha assunto un profilo politico indipendentista. Indipendenza non è sinonimo di autonomia, indipendenza e secessione contro le leggi dello Stato e contro gli accordi internazionali che sono fondamento del sistema di tutele reciproche messo in atto nella Regione Trentino Alto Adige e nella Provincia Provincia di Bolzano sono una provocazione che non può essere oggetto di banalizzazione.

Mi sorprende piuttosto che ci sia un approccio leggero da parte di una certa componente del mondo scientifico verso un’azione propagandistica pericolosa per la convivenza e esplicitamente avversaria dell’autonomia o che interpreta l’autonomia come una tappa verso la secessione.

Per questa ragione, non ho alcun interesse né ravviso alcuna necessità di intervenire ad un incontro di cui la comunità che si riconosce nei valori democratici e fondamentali dell’autonomia non avverte alcun bisogno. A soffiare sul fuoco dell’integralismo poi si rischia di trovare qualcuno che realmente possa credere che un superamento dell’attuale sistema di tutele costituzionali possa essere effettivamente superabile e che altrettanto possano essere gli accordi internazionali che nell’immediato secondo dopoguerra con grandi sacrifici hanno dato ragione al percorso compiuto nella realizzazione di un meccanismo di messa in sicurezza di un territorio ad alto rischio di conflitti attraverso soluzioni condivise.

*

On. Alessandro Urzì