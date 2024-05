ON. URZÌ (FDI) * ELEZIONI ROVERETO (TN): « IL NOSTRO CANDIDÀTO SINDACO È PICCINNI, UN PROFESSIONISTA COMPETENTE CRESCIUTO NELLA PA»

07.46 - martedì 14 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La storia d’orgoglio e coerenza che stiamo scrivendo nella seconda città del Trentino. A testa alta. Piccinni in primo luogo è un professionista cresciuto nella pubblica amministrazione, competente come abbiamo sempre detto volere i nostri amministratori. Non uno scelto nelle segrete stanze, per accordi e baratti politici.

Un profilo tecnico quello di Piccinni ma che per questo non si nasconde dietro il civismo. Non abbiamo fiducia di chi si vergogna di essere sostenuto dal primo partito d’Italia, quello del presidente Meloni ossia il partito che ha rivoluzionato il modo di fare politica, in modo pragmatico, restituendo al nostro paese la speranza in un futuro che stiamo costruendo giorno per giorno. Ed ha portato lo stesso pragmatismo in Provincia.

Ecco cosa significa cambiamento, quello per cui si propone Fratelli D’Italia e il suo candidato Paolo Piccinni. Dopo aver sostenuto per anni il fallimento della giunta Valduga ci risulta francamente difficile pensare che il cambiamento possa avvenire da parte di chi ha sgovernato Rovereto in questi ultimi anni insieme alla sinistra. Ecco cosa significa credere nei valori della coerenza che solo FdI, il suo candidato sindaco e la nostra lista rappresentano. Quella foto di Giorgia Meloni con il nostro Paolo Piccinni rappresenta proprio l’attenzione verso i territori, per una politica fatta di contenuti, responsabilità, competenza e lealtà.

Quella che non ci è stata mostrata anche dagli alleati in Provincia intenti a calcoli di minuscolo cabotaggio, senza coraggio.

Ora con Piccinni puntiamo ad andare al ballottaggio come unico polo di centrodestra che non si vergogna di dichiararlo a Rovereto.

Se ci si vergogna in campagna elettorale il rischio è che poi si sia timidi negli anni in cui si è chiamati a governare. E noi non abbiamo alcun interesse ad essere timidi e a nascondere la faccia negli anni in cui governeremo Rovereto. Quella foto di Giorgia Meloni con il nostro Paolo Piccinni rappresenta la nostra testa alta e il nostro orgoglio di poter dare una voce autorevole, nuova, senza ventriloqui del devastante sistema Valduga, a Rovereto. Poi al ballottaggio potremmo valutare il sostegno da parte di Lui, alle condizioni che parteciperemo a dettare nell’esclusivo interesse di Rovereto. Ma alle nostre condizioni.

*

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige