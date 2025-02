ON. URZÌ (FDI) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: «NON C’È UN SECONDO DA PERDERE, ED ORA DIAMO A TRENTO IL SUO SOGNO»

13.49 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Urzì (FdI): Ed ora diamo a Trento il suo sogno. Ed ora Fratelli D’Italia ritiene che non ci sia un secondo da perdere in più per dare a Trento il sogno di poter cambiare pagina. Nonostante il tempo perso che ci costringerà a tenerne conto per elaborare la giusta strategia.

*

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige