ON. URZÌ (FDI) * COMMISSIONI SEI E DODICI: «VIA LIBERA DALLE NORME SU SUSSIDI SOCIALI, LADINI – IDROELETTRICO – DIGITALIZZAZIONE»

Commissioni dei 6 e dei 12, Urzì (FdI): sussidi sociali per bisognosi, via le discriminazioni per i ladini, concessioni idroelettriche senza gara e censimento digitalizzato. La Commissione dei Sei ha approvato in prima lettura una modifica alla norma di attuazione che prevedeva la composizione della commissione esaminatrice per l’esame di abilitazione forense nella circoscrizione di Bolzano in cui era esclusa la possibilità di partecipazione per i professionisti ladini.

L’attuale norma prevedeva che “due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca”. Ora un rappresentante della minoranza potrà essere anche giustamente ladino. Rimossa la precedente discriminazione. L’impulso a questa iniziativa era arrivato con una sua proposta in commissione già prima dell’estate dal commissario avv. Eleonora Maines. Ad agosto la proposta è stata recepita in uno schema di norma di attuazione da parte della Provincia di Bolzano. La denuncia era partita dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano.

La modifica, è stato affermato recependo la norma nata dalla iniziativa dell’Avv. Maines, si inserisce in un’azione più ampia di manutenzione delle norme di attuazione dello Statuto, che, in quanto motore di un’autonomia speciale dinamica, richiedono continui adattamenti e miglioramenti per restare coerenti con l’evoluzione del dettato costituzionale e con le esigenze del territorio.

La Commissione dei sei ha approvato anche uno schema di norma di attuazione proposto dalla provincia per la digitalizzazione delle dichiarazioni di appartenenza ai gruppi linguistici.

In precedenza la Commissione aveva approvato cinque ulteriori schemi di norme di attuazione. La possibilità per le province autonome di acquistare o costruire o mettere a disposizione della regione immobili da destinare a sede degli uffici giudiziari, questione di attualità in provincia di Bolzano e già realizzata in Trentino, l’importante eliminazione degli attuali limiti reddituali massimi per il percepimento contestuale dell’assegno sociale statale e dei sussidi concessi a titolo assistenziale dalle province autonome, misure a favore delle organizzazioni di volontariato, interventi di supporto all’Università degli studi di Trento in materia di certificazione dei contratti del personale e la previsione del via libera ad estensioni delle concessioni per le attività di distribuzione dell’energia elettrica evitandone l’affidamento mediante gara.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, presidente della commissione paritetica dei sei e componente della commissione paritetica dei 12.