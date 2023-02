ON. URZÌ (FDI) * COMMISSIONE PARITETICA DEI 12: « ORA IN QUOTA STATALE LE FORZE CHE SOSTENGONO IL GOVERNO, DOPO LE ELEZIONI SI POTRÀ APRIRE IN QUOTA TRENTINA A CIVICHE E PATT »

16.04 - giovedì 9 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Saranno presto al via le commissioni paritetiche dei 6 e 12. In quota statale ovviamente le forze che sostengono il governo e rappresentano lo Stato. Dopo le elezioni di ottobre e la nostra vittoria potremo dare voce nella quota locale anche alle forze territoriali elette in Provincia di Trento, come le civiche al nostro fianco ed il Patt se seguirà la strada dell’intesa con la intera coalizione. “Solo così sarà più forte l’autonomia” dichiara l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di FdI e capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali.