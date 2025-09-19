ON. URZÌ (FDI) * BOLZANO: «PATRIMONIO ARTISTICO, CHI VUOLE SMONTARE IL MONUMENTO ALLA VITTORIA SI SCHIERA CON TALEBANI ED ISIS»

22.19 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Circa l’ultima volgare, ma anche scontata, provocazione di marketing sui social del capo popolo secessionista Sven Knoll di Südtiroler Freiheit una banale riflessione. Non è stato indolore, anzi ancora oggi offro motivi di riflessione, il percorso certamente traumatico che ha portato all’inserimento del monumento alla Vittoria di Bolzano in un percorso di lettura storica degli anni del fascismo e della successiva occupazione nazista vissuti nel capoluogo e in Alto Adige, con tanto di apertura di un museo.

Oggi sono stati individuati nuovi luoghi della memoria collettiva verso i caduti e gli eventi bellici, l’atrio del Comune di Bolzano, la piazza salotto della città, Walther, i cimiteri. Vi si ricordano tutti i caduti, si celebra la giornata delle Forze Armate, quella dell’unità nazionale, i lutti seguiti alla marcia su Bolzano, ma anche il 4 novembre.

E difficilmente sarebbe immaginabile oggi una riedizione delle cerimonie civili e militari al monumento alla vittoria che rimane però come una traccia simbolica, di straordinario valore artistico, ma anche di grande evocazione dei sentimenti che hanno accompagnato le vicende storiche.

É miseria intellettuale, quella a cui i professionisti della provocazione secessionista ci hanno ormai abituato, proporre l’immagine di un monumento alla Vittoria smontato come fatto sui profili social del residuato bellico Sven Knoll. Perché la storia non si smonta e non si cancella. La storia la si racconta. Ciascuno trae lezioni di vita dalla storia e spesso anche moniti.

Ecco, Sven Knoll e la sua cricca di animatori di sentimenti negativi soffia invece sul fuoco facendo rivivere solo nei propri incubi il fascismo, scordando opportunamente il nazismo ma soprattutto ignorando la cultura del costruire assieme la convivenza fra gruppi linguistici e dell’immaginare un futuro assieme, prassi a cui si sta dedicando la stragrande maggioranza della popolazione dell’Alto Adige.

Esclusi i fomentatori d’odio, condannati proprio anche loro dalla storia e che alla storia si appigliano per avere ancora una ragione di esistere. La restituzione del monumento alla Vittoria restaurato alla società civile come luogo di memoria e riflessione storica, centrale nell’evoluzione identitaria di una intera comunità per interi decenni, è un atto dovuto per chi considera la tutela del patrimonio artistico e monumentale un simbolo di civiltà.

Vi si oppongono a questa buona pratica oggi solo i talebani (famose le distruzioni di straordinari monumenti della storia in Afghanistan), l'Isis (si ricorderà Palmira) e Sven Knoll.