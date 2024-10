ON. URZÌ (FDI) * AUTONOMIE: «A TRENTO IL PD PARLA DI STATUTI INVIOLABILI DAL PARLAMENTO, A ROMA PRATICA IL CONTRARIO E SONO SENZA VERGOGNA»

12.20 - mercoledì 23 ottobre 2024

Una marea di emendamenti dal Pd e dai Cinque stelle sulla riforma dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia oggi alla Camera. Esatto, proprio il Pd, quello che a Trento ha tenuto tutto il consiglio regionale sotto scacco per rivendicare il principio dell’inviolabilità delle proposte di riforma degli statuti presentati dalle autonomie speciali da parte del parlamento.

“Quando cominceranno a parlare la stessa lingua tanto nei territori che a Roma le sinistre potranno essere credibili in quello che dicono e fanno”, ho voluto ricordare all’aula stigmatizzando il doppio volto di una sinistra che dice cose diverse a Trento rispetto a quello che pratica a Roma.

La riforma dello statuto del Friuli Venezia Giulia prevede la reintroduzione delle Province, un libero esercizio della propria autonomia. Ma in parlamento è iniziato il fuoco di sbarramento proprio da parte delle forze di sinistra che quando sono lontane da Roma fanno le autonomiste e ci raccontano di come i testi che arrivano dalle regioni autonome devono essere mantenuti intonsi dal parlamento, lì in parlamento invece provano a stravolgerli con una valanga di emendamenti ovviamente non concordati con l’autonomia speciale, anzi di segno completamente opposto.

Una mancanza di coerenza che impone una nostra reazione etica indignata. Attenzione: non sono fra coloro, si sa, che ritiene che il parlamento debba essere spogliato delle proprie prerogative sovrane di legislatore nazionale. Ma credo che sia un pessimo esempio di esercizio di parlamentarismo scaricare una pioggia di emendamenti di modifica radicale delle proposte che comunque nascono dal territorio, senza avere cercato alcun raccordo preventivo con la regione autonoma e con le forze di maggioranza che stanno accompagnando il provvedimento all’approvazione.

Questo significa tradire la buona fede dei propri stessi elettori: in Friuli Venezia Giulia ma anche, considerato il violento dibattito delle settimane scorse, in Trentino Alto Adige. Il PD non conosce limiti alla propria doppia faccia.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera.