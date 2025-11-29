ON. URZÌ * CONGRESSO FDI TRENTINO: “AFFERMAZIONE DI GEROSA CON IL 68% DELLE PREFERENZE, LO SFIDANTE ZANETTI SCONFITTO AL 32%”

21.24 - sabato 29 novembre 2025

Il congresso provinciale trentino di Fratelli d’Italia si è concluso con l’affermazione di Francesca Gerosa con il 68% delle preferenze, esattamente 314.

Lo sfidante Christian Zanetti è risultato sconfitto fermandosi a 145 voti corrispondenti al 32%.

Risulta eletto il seguente coordinamento:

Ilaria Goio, Giuseppe Urbani, Giuseppe Lanotte, Marco Zenatti, Giampaolo Ferrari, Paola Depretto, Federico Rosina, Mirella Guarnieri, Francesca Gabos (sin qui la squadra di Francesca Gerosa), Tundra Friol, Mara Febbraio e Antonio Manara (sostenitori di Christian Zanetti, pure eletto di diritto come candidato presidente sconfitto, e Alessia Ambrosi).

On. Alessandro Urzì per la segreteria regionale dei Congressi